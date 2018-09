Fiditalia, sospensione delle rate dei finanziamenti per i residenti della “zona rossa” del Ponte Morandi di Genova

di

Fiditalia esprime solidarietà e vicinanza alla popolazione di Genova per la situazione di emergenza creatasi in seguito al crollo del ponte Morandi. Coerentemente con quanto previsto dal protocollo di intesa sottoscritto con la Protezione Civile e le associazioni dei consumatori il 26 ottobre 2015 e teso ad assicurare ovunque nel Paese equità e tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, Fiditalia ha deliberato l’adozione di misure a favore dei clienti residenti nella cosiddetta “zona rossa”, al di sotto del Ponte Morandi.

In modo particolare l’azienda, su base volontaria, ha stabilito di estendere la possibilità di sospensione delle rate per un periodo di 12 mesi anche a tutti i finanziamenti al consumo e non soltanto ai mutui sugli immobili danneggiati, come previsto dall’Ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018 della Presidenza del

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile (art. 13).

Saranno pertanto sospesi i pagamenti delle rate nel periodo compreso tra il 14 agosto 2018 e il 14 agosto 2019 per i Clienti titolari di finanziamenti Fiditalia residenti nella cosiddetta “zona rossa”, come perimetrato dall’ordinanza del sindaco di Genova (n. ord. 2018-307 del 26 agosto 2018). L’iniziativa avverrà senza alcun onere né maturazione di interessi aggiuntivi per la clientela.

COME RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DEL RIMBORSO DELLE RATE

La sospensione delle rate verrà applicata a seguito di richiesta scritta da parte dei clienti interessati.

La richiesta dovrà essere inoltrata a Fiditalia tramite uno dei seguenti canali:

• fax: 02.4301.8756

• e-mail: [email protected] oggetto ZONA ROSSA / PONTE MORANDI GENOVA

• lettera a Fiditalia SpA, oggetto: ZONA ROSSA / PONTE MORANDI GENOVA Via G.Silva, 34 – 20149 Milano,

allegando:

– fotocopia fronte / retro di un documento di identità in corso di validità

– certificato di residenza o domicilio

Per informazioni o chiarimenti, i clienti potranno contattare il Numero 02.4301.8747, nei seguenti orari 9.30-13.30 14.30-18.00 (dal lunedì al venerdì). Fiditalia si riserva in ogni momento la possibilità di modificare le modalità di accesso a tale agevolazione, anche sulla base di eventuali pronunciamenti governativi o delle Associazioni di categoria cui aderisce.

