Fiditalia sponsorizza l’Asu, Associazione sportiva udinese

Proseguirà fino al 2020 l’accordo di sponsorizzazione siglato tra Fiditalia, società del gruppo Société Générale presente da oltre 35 anni nel mercato del credito al consumo e l’Asu, Associazione sportiva udinese, nell’ambito dell’attività sportiva agonistica promossa dall’associazione. Per i prossimi due anni, l’azienda accompagnerà gli atleti e assocerà il proprio marchio agli eventi organizzati dall’Asu.

La società di credito al consumo, si legge in una nota, sostiene da sempre lo sport come veicolo di promozione sociale e di lotta all’esclusione e crede nei valori fondanti dell’etica sportiva: dedizione per il raggiungimento di un obiettivo, correttezza e rispetto. Fiditalia, inoltre, condivide con il mondo dello sport tre dei propri valori aziendali: impegno, spirito di squadra e responsabilità.

L’Asu è una storica società dilettantistica di ginnastica e scherma. Si tratta di una realtà molto affermata nel capoluogo friulano, territorio in cui si è imposta come centro di passione sportiva impegnata nella promozione dello sport di base e dello sport per tutti. Grazie a impegno e passione, l’Asu ha saputo creare e mantenere un solido rapporto con i suoi sostenitori e soci.

Fiditalia è lieta di sponsorizzare una realtà come quella dell’Asu, alla quale è accomunata anche dall’attenzione e dalla vicinanza alla comunità territoriale. La società di credito al consumo è infatti presente in modo radicato in Friuli Venezia Giulia attraverso l’agenzia Pittilino con quattro punti credito specializzati nella concessione di prestiti personali e cessione del quinto (Udine, Trieste, Monfalcone e Pordenone).

Con questa sponsorizzazione Fiditalia intende offrire il proprio contributo per sostenere, attraverso lo sport, un progetto concreto che consenta crescita personale e sociale alle nuove generazioni. Non è un caso che la scelta sia ricaduta proprio su una società sportiva che rappresenta una presenza attiva sul territorio e che offre un’immagine pulita dello sport, facendo vivere esperienze importanti non soltanto ai propri associati ma anche alla vasta community sportiva che ne segue le manifestazioni.

