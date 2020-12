Fimaa, il 16 dicembre 2020 tavola rotonda su immobiliare e comunicazione digitale

Restare produttivi in un mercato in continua evoluzione, nel quale la comunicazione digitale si trasforma alla velocità della luce. È la sfida che gli agenti immobiliari sono chiamati ad affrontare nel 2020. Per aiutarli a individuare gli strumenti da adottare per mantenersi competitivi in un mondo fatto sempre più di bit, immagini e parole la Fimaa, Federazione italiana mediatori agenti d’affari, aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia, ha organizzato un nuovo appuntamento in diretta internet mercoledì 16 dicembre alle ore 18.30.

La tavola rotonda dal titolo “Comunicazione e trasformazione nell’immobiliare. Come restare produttivi?”, vedrà la partecipazione del presidente nazionale Fimaa Santino Taverna, del consigliere Fimaa Verona con delega alla comunicazione Alessandro Pasqual, del ceo & founder di Gestim Angelo Semerano e del ceo di Wikicasa Pietro Pellizzari. Modererà l’incontro Gerardo Paterna, autore e blogger immobiliare.

Si parlerà di mercato, comunicazione e delle nuove sfide digitali per gli agenti immobiliari: una diretta di grande utilità per coloro che vogliono informarsi e interagire direttamente con gli ospiti.