Fimaa Abruzzo, Molise e Puglia avviano partnership con Casashare

Le Fimaa territoriali dell’area sud-est (Abruzzo, Molise, Puglia) hanno avviato una partnership con Casashare, la società del gruppo Hpass che ha dato vita al sistema di ricerca attiva Active finder immobiliare.

L’applicativo, adesso in convenzione anche per gli Associati alle Fimaa dei territori di Abruzzo, Molise e Puglia, consente in pochi secondi di passare in rassegna milioni di annunci immobiliari di vendita e affitto, pubblicati sui principali portali web immobiliari generalisti di riferimento, nonché siti privati. In pochi passaggi e utilizzando i particolari ‘filtri’ è possibile scoprire se l’immobile di interesse per il cliente esiste, chi lo vende, da quanto è in vendita e come si è modificato nel tempo il suo prezzo, rispondendo così alle esigenze quotidiane di ogni Agente immobiliare.

Il primo incontro territoriale delle Fimaa delle aree sud-est è stato organizzato dal presidente della Fimaa Bari, Luigi Foresio, e coordinato dall’area manager MedioFimaa, Alessandro Stabile. L’iniziativa ha visto per la prima volta insieme i responsabili delle tre regioni adriatiche Abruzzo, Molise e Puglia.

Gli argomenti trattati hanno riguardato anche la presentazione di nuovi strumenti a supporto della professione grazie alla sinergia con MedioFimaa. Di particolare interesse gli interventi di Maurizio Visconti ed Enrico Quadri per i prodotti MedioFimaa e di Antonio Marletta per Casashare.

I presidenti regionali intervenuti Giancarlo De Bartolomeo per la Puglia, Dina D’Onofrio per il Molise e Giuseppe Bucciarelli per l’Abruzzo unitamente ai presidenti provinciali Valerio Arseni per Lecce, Maurizio Chiodelli per Pescara, Roberto Martino per Chieti, Pasquale Di Santo per Foggia (anche membro di giunta nazionale della Fimaa) e Gigi Foresio per Bari hanno, con piacere, assunto l’impegno di trasferire sui propri Territori le proposte presentate riconoscendo la necessità e l’utilità di offrire un servizio sempre più qualificato alla clientela degli associati alla Fimaa.

“La nostra federazione, ancora una volta, si conferma al passo con un mercato in continua evoluzione”, ha commentato il presidente della Fimaa Bari Luigi Foresio.

