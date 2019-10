Fimaa: il 5 dicembre, a Roma, III summit sulla mediazione creditizia

Il 5 dicembre, a Roma, nella sede Confcommercio-Imprese per l’Italia, in piazza G.G. Belli 2, la Fimaa, Federazione italiana mediatori agenti d’affari, aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia, organizza il III convegno sulla mediazione creditizia, dal titolo: “Il sistema di controllo interno: obbligo o valore?”.

Parteciperanno come relatori il presidente Confcommercio-Imprese per l’Italia Carlo Sangalli, il presidente dell’Oam Antonio Catricalà, il presidente nazionale della Fimaa Santino Taverna, il consulente legale nazionale Fimaa avvocato Daniele Mammani, il responsabile dell’ufficio vigilanza Oam Benedetto Camastra e l’amministratore delegato di Nomisma Luca Dondi dall’Orologio.

Il convegno sarà incentrato sulla rilevanza del sistema di controllo interno per le società di mediazione creditizia e sulle modalità di controllo dello stesso da parte dell’organismo di vigilanza (Oam).

Seguirà la presentazione dell’indagine 2019 Nomisma sul comparto della mediazione creditizia, che quest’anno avrà come focus sia il settore retail che il settore corporate.