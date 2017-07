Fimaa: “Il decreto sulle locazioni brevi legittima l’abusivismo”

di

“Prendiamo atto, con profondo sconcerto, di come l’attuale legislatore, con la conversione in legge del decreto 50/2017 (art 4), abbia ‘legittimato’ un’attività economica abusiva. Accettare che portali internet (come Airbnb, Homeaway e simili) che propongono la conclusione di contratti di locazione immobiliare siano qualificati come intermediari immobiliari in spregio alla legge n.39/1989, e quindi possano svolgere un’attività economica senza possedere i requisiti previsti dalla legge, soltanto per l’interesse di inquadrarli come sostituti di imposta, significa non voler considerare la professionalità, i costi e i sacrifici economici di un’intera categoria professionale che conta più di 50.000 imprese della mediazione immobiliare” . Così la Fimaa, Federazione italiana mediatori agenti d’affari, in una nota,

“Gli operatori regolari – prosegue la Fimaa – sono abituati ad assumersi l’onere di nuove incombenze, come quella adesso voluta dal legislatore nel ruolo di sostituti d’imposta, ma non riescono proprio a comprendere come mediante l’assolvimento di questo unico onere un soggetto non abilitato a esercitare l’attività di mediazione possa ritenersi autorizzato a compiere atti che devono considerarsi vietati dalla legge di riferimento”.

Perché allora continuare a soddisfare tutti gli altri requisiti previsti dalla legge 39/1989, si chiede Santino Taverna, presidente della Fimaa. “Da oggi basterà esercitare l’attività di intermediazione immobiliare attraverso i portali internet e non vi saranno più gli obblighi di antiriciclaggio, assicurazione, delle 220 ore di corso per il superamento dell’esame abilitativo alla professione di agente immobiliare, e così via. Basterà unicamente soddisfare gli obblighi di sostituto di imposta e non vi saranno responsabilità professionali (ex articolo 1759 codice civile) obblighi di informazioni e di imparzialità, obblighi di avvalersi di collaboratori abilitati. Tutti liberi di esercitare la professione senza lacci e lacciuoli, e soprattutto senza competenze, professionalità e responsabilità”.

