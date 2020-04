Fimaa Puglia, Gigi Foresio nuovo presidente

Gigi Foresio è il nuovo presidente di Fimaa Puglia. Lo ha deciso ieri il consiglio regionale nel corso di una riunione tenutasi su piattaforma digitale.

Il neo presidente, agente immobiliare dal 1981, è stato fra i fondatori della Fimaa di Bari nel 1994, ricoprendo l’incarico di segretario per circa 20 anni e poi successivamente quella di presidente. Come più volte ha dichiarato, “la Fimaa è parte del suo dna”; impegno e passione, i valori che lo motivano da sempre.

Foresio, dopo aver ringraziato i presidenti provinciali De Bartolomeo, Montanaro, Alfieri e Convertino per averlo eletto all’unanimità, ha espresso la volontà di porre la Fimaa Puglia al centro delle tematiche professionali degli associati, assicurando quel supporto ed apporto di cui la categoria necessita in particolare in questo momento di grande difficoltà. La forza di un Consiglio partecipato e coeso consentirà, a Fimaa, di consolidare quel percorso di crescita e professionalità che l’ha contraddistinta in questi anni.