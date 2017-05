Fimaa, sempre più stretta la collaborazione con MedioFimaa-Hpass

di

Si è svolto a Bari, all’Executive Center, presso la sala consiliare della Confcommercio, un incontro promosso da Fimaa Bari (Federazioni italiana mediatori agenti Bari) e Mediofimaa Puglia.

L’appuntamento ha avuto lo scopo di illustrare ai presidenti delle varie Regioni (Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia) la convenzione nazionale appena sottoscritta con Hpass attraverso la controllata MedioFimaa. Nel corso del tavolo di lavoro si è parlato delle sinergie che possono essere messe in campo al fine di rendere quanto più capillare e proficua possibile la collaborazione tra Fimaa e MedioFimaa.

Si è posto l’accento sulla necessità che gli associati prendano atto delle nuove strategie commerciali e inizino a utilizzare quanto prima i Plus rappresentati dai servizi innovativi forniti da MedioFimaa. In particolare sono stati presentati servizi quali: il Box Rata, la MedioFimaa Card e l’esclusivo portale immobiliare Casashare. Proprio su quest’ultimo punto ci si è soffermati a indicare quali e quanti investimenti siano stati fatti in questi ultimi anni affinché questo prodotto, ad alto contenuto tecnologico e informatico, rappresentasse la chiave di volta nell’acquisizione in esclusiva degli incarichi di vendita. Si è detto anche di come, allo stesso tempo, sia fondamentale il ruolo di MedioFimaa, che attraverso i suoi 150 promotori creditizi è in grado di accelerare il processo di chiusura della trattativa commerciale immobiliare garantendo una pre-fattibilità del finanziamento.

Grazie a una piattaforma dedicata tutti i collaboratori sono in grado di fornire un servizio altamente consulenziale che mira a certificare le reali capacità finanziarie del cliente in termini di sostenibilità della rata di finanziamento. Il processo è in grado di suggerire quale istituito di credito abbia la giusta soluzione sia in termini di rata sia in termini di politica del credito. Grazie, poi, al Voucher mutuo, fornito da alcune banche Partner di MedioFimaa, si riesce addirittura a dotare la clientela di una delibera mutuo senza che questi abbiano ancora deciso o individuato l’immobile.

In considerazione del particolare momento contingente, Luigi Foresio, presidente di Fimaa Bari, ha quindi invitato i colleghi delle aree coinvolte a caldeggiare il progetto di collaborazione con MedioFimaa e a predisporre la massima partecipazione da parte di tutti gli associati Fimaa.

Alessandro Stabile, coordinatore dell’area Sud-Est di MedioFimaa, ha illustrato come l’apporto di Hpass nella nuova compagine societaria abbia dato un nuovo lustro a MedioFimaa e abbia offerto nuove opportunità ai promotori creditizi che ne fanno parte. Ha poi continuato soffermandosi sulle strategie poste in essere per garantire la massima affiliazione con le agenzie immobiliari Fimaa e di come la nuova gamma di prodotti finanziari possa garantire la soddisfazione di ogni esigenza alla loro clientela. Infatti l’ampia gamma di prodotti e servizi che la società è in grado di fornire oggi agli agenti associati Fimaa spazia dal classico mutuo ai prestiti personali, alle cessioni e al mutuo vitalizio Valoretà, che è oggi nuovamente una realtà finanziaria. “La compattezza e l’unità di vedute sono caratteristiche peculiari del nostro gruppo – ha sottolineato Stabile -. È questa la vera essenza della compagine di cui mi onoro di avere la responsabilità. Da sempre ci ha contraddistinto la massima fiducia reciproca, che ci ha permesso di superare il mare in tempesta. Innovazione e tradizione permettono a una realtà come la nostra collocarsi ai primi posti tra le società di mediazione. L’acquisizione da parte di Hpass ci ha permesso di guardare al futuro con una prospettiva nuova ed entusiasmante. Siamo convinti che insieme potremo raggiungere ben presto il traguardo del miliardo di intermediato”.

Giuseppe Di Guida, team manager e responsabile del middle office cessione del quinto dell’Area Sud Est, ha illustrato come questo prodotto rappresenti una innovazione tra tutti i prodotti di credito e di come sia capace di restituire soluzioni rapide, sicure ed efficaci anche nel settore immobiliare. “Oggi – ha spiegato Di Guida – anche grazie a solidi accordi con società leader del settore, siamo in grado di dare risposte a tutto il mercato del reddito dipendente. Recentemente abbiamo anche sottoscritto un accordo per la cessione del prodotto Tfs (Trattamento fine servizio), che permette a tutti i dipendenti statali di richiedere fino al 95% di anticipo del Tfr”.

Mario Sorice, team manager e responsabile del recruiting per l’area Sud-Est di MedioFimaa, è intervenuto mostrando come l’azienda nonostante le passate vicende continui a mantenere appeal da parte degli operatori del settore, che hanno la possibilità di constatare come MedioFimaa 2.0 risulti essere uno dei migliori gruppi di lavoro sul territorio e quindi di come quest’area sia particolarmente attenta alle esigenze di ogni singolo promotore creditizio. “Il momento è favorevole e viste le difficoltà di alcune reti concorrenti e la necessità degli operatori del settore di ricercare un player capace di restituire solidità, innovazione e redditività, mai altra fase è stato più propizia di quella attuale per il recruiting”, ha dichiarato Sorice. Il responsabile si è poi soffermato sulla formazione fornita dalla società grazie a una specifica Accademy creata ad hoc per fornire aggiornamento professionale ed elevato standard qualitativo. “Prestiamo una particolare attenzione al turn over e al rafforzamento della rete, che oggi è composta da oltre 40 unità, destinate però a crescere fini a 70 entro la fine dell’anno – ha aggiunto Sorice -. Ricerchiamo profili, anche neofiti, che abbiano volontà di crescere e l’ambizione di cambiare il futuro di questa professione che mira a trasmettere fiducia e sicurezza alla propria clientela”.

Enrico Quadri, amministratore delegato di Casashare, ha spiegato alla platea l’offerta della piattaforma, mostrando le sue molteplici modalità applicative, le peculiarità e le modalità per acquisirne le licenze.

In conclusione Maurizio Visconti, direttore commerciale di MedioFimaa, si è soffermato dettagliatamente sulle strategie aziendali, sull’assetto territoriale, sull’organizzazione e la distribuzione dei prodotti di credito e assicurazione, così come sul rapporto di collaborazione sempre più stretto tra MedioFimaa e Fimaa. “Quest’anno chiuderemo con circa 600 consulenti tra le due reti, promotori creditizi e family broker – ha sottolineato Visconti -. Questo dato renderà Hpass leader indiscusso della mediazione creditizia e assicurativa, consentendogli di superare il miliardo di intermediato nel 2018″.

