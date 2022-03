Fimaa, da oggi al 26 marzo gli stati generali dell’associazione a Firenze

Prendono il via oggi gli stati generali della Federazione italiana mediatori agenti d’affari (Fimaa). Oltre 100 rappresentanti tra le realtà territoriali si riuniranno a Firenze fino al 26 marzo per confrontarsi e progettare il futuro delle categorie rappresentate: agenti immobiliari, mediatori merceologici, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, agenti dei sevizi vari.

Una tre giorni di riflessioni e concertazioni per dare risposte alle istanze che riguardano la categoria, nel rispetto del mercato e dei consumatori.

La kermesse partirà oggi alle 15 con i saluti istituzionali del presidente Fimaa Italia Santino Taverna, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del sindaco di Firenze Dario Nardella, del presidente della Cciaa Firenze Leonardo Bassilichi, del presidente Confcommercio Firenze e Toscana Aldo Mario Cursano, del presidente Fimaa Firenze Arrigo Brandini. A moderare sarà il vicepresidente vicario Fimaa nazionale Maurizio Pezzetta.

Seguiranno gli interventi sul tema “Etica e impresa” del sociologo e presidente del Censis Giuseppe De Rita, dell’economista e direttore osservatorio conti pubblici italiani Carlo Cottarelli, dell’imprenditore e fondatore di Eataly Oscar Farinetti e della psicologa, psicoterapeuta e scrittrice Donatella Caprioglio. Modererà la direttrice de La Nazione Agnese Pini.

Venerdì 25 marzo alle 9 si apriranno i tavoli di lavoro sui temi della comunicazione; riforma della legge professionale (Legge n.39/1989); formazione; sinergie territoriali; mediazione creditizia e merceologica. I lavori si concluderanno alle 19.

La giornata di sabato 26 marzo (ore 9-13) vedrà gli interventi del presidente Fiabci Italia Antonio Campagnoli, dell’amministratore delegato Nomisma Luca Dondi dall’Orologio, del formatore di psicologia positiva ed esperto di edutainment Terenzio Traisci. Modererà il giornalista economico Paolo Zucca.