Fimaa su tassa locazioni brevi: “Senza correzioni rischio di favorire l’abusivismo”

La Fimaa, Federazione italiana mediatori agenti d’affari, aderente a Confcommercio, apprezza la volontà del governo di fare chiarezza nel campo delle locazioni brevi, ma rileva come il rispetto delle leggi vigenti non possa avere come riferimento e interesse unicamente l’evasione fiscale. Il rispetto delle leggi vigenti, sottolinea la federazione, impone di porre attenzione anche al fenomeno dell’abusivismo.

Il decreto legge n. 50/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24.4.2017, ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 4 cita “i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line”. Tali norme, sottolinea la Fimaa in una nota, si riferiscono quindi ai soggetti (portali internet) che non si limitano alla semplice pubblicazione di annunci, ma che, “anche per via telematica”, svolgono attività finalizzata alla conclusione di contratti tra le parti messe in contatto, e quindi un’“attività di intermediazione immobiliare”.

“Una simile attività – prosegue la nota – viene però svolta da tali soggetti abusivamente perché nessuno di tali soggetti possiede i requisiti previsti per legge (ex legge n. 39/1989) per svolgere tale attività.

E allora la domanda nasce spontanea: pur di incassare i legittimi oneri fiscali, si deve necessariamente essere disposti “a coprire” l’abusivismo, che è punito con sanzioni di natura penale?

Ben venga che tutti paghino le tasse, ma ben venga che tutti rispettino anche le altre leggi, non solo quelle di natura fiscale.

I portali che offrono servizi di intermediazione immobiliare se non hanno i requisiti di legge devono essere chiusi, per esercizio abusivo dell’attività, anziché venire legittimati in qualità di sostituti d’imposta”.

