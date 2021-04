Fimaa: webinar su mercato immobiliare e comunicazione digitale il 29 aprile

Sarà dedicato alla comunicazione digitale il prossimo webinar della Federazione italiana mediatori agenti d’affari. In programma per giovedì 29 aprile dalle 14:30 alle ore 16:30, il webinar si intitola “Dalla teoria alla pratica, come diventare rilevanti nel mercato immobiliare con la comunicazione digitale”.

Il seminario di Fimaa Forma vedrà come relatori Emanuele Cigliuti e Francesco Rossi della direzione comunicazione e immagine di Confcommercio-Imprese per l’Italia e la partecipazione di Francesco Gentili, consigliere nazionale Fimaa con delega allo sviluppo tecnologico e digitale.

L’iniziativa è volta ad offrire agli operatori le conoscenze teoriche e pratiche per fare rete (social networking) attraverso il corretto utilizzo dei social media (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc…) e per una efficace comunicazione e promozione digitale delle proprie attività.

Il ciclo di incontro online, a cura del delegato alla formazione Fimaa Maurizio Iori, sono volti ad aggiornare i professionisti della mediazione sulle importanti novità che riguardano il lavoro quotidiano degli operatori, portandoli a misurarsi con nuovi competitor.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli operatori interessati. L’iscrizione è obbligatoria.

Per partecipare basta iscriversi al seguente link: https://forms.gle/EEd7xS25znCR2uyd7