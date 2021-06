Fimaa: annunci immobiliari, il 3 giugno webinar sul posizionamento sul web

Sarà dedicato a “Innovazione digitale, posizionamento degli annunci, best practices” il webinar del 3 giugno di Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d’affari).

L’appuntamento prenderà il via alle 12:30 e tratterà di innovazione digitale per gli agenti immobiliari, soffermandosi su best practices, trucchi e suggerimenti su come dare valore agli annunci immobiliari.

Alla live interverranno Francesco Gentili consigliere nazionale con delega allo sviluppo tecnologico e digitale e Angelo Semerano ceo & founder Gestim.

Modererà l’evento Gerardo Paterna, autore e blogger immobiliare.