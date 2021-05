Fimaa: webinar su mercato internazionale mercoledì 26 maggio

Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d’affari) torna live mercoledì 26 maggio alle ore 12:30, con un appuntamento dedicato agli investimenti immobiliari internazionali dal titolo “Investimenti immobiliari internazionali, un mercato di opportunità per la consulenza”.

Nel 2020 oltre 50.000 italiani hanno acquistato casa all’estero. Il 54% degli acquirenti lo ha fatto per investimento, mentre il 31% come seconda casa. Fimaa parlerà di questa opportunità con Opisas (Overseas Property Investment Solutions and Services), società di consulenza per gli investimenti immobiliari internazionali, in una diretta dove verranno fornite informazioni utili per comprendere le dinamiche di questo mercato.

Alla live parteciperanno Alessandro Simonetto vicepresidente nazionale Fimaa con delega all’Internazionalizzazione e Boris Pizzolitto sales manager Opisas.

Modererà l’evento Gerardo Paterna, autore e blogger immobiliare.