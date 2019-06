Fimaa: il 13 giugno, a Roma, convention annuale

La convention annuale di primavera Fimaa Roma (Federazione italiana mediatori agenti d’affari), quest’anno dal titolo “Ei fu. Siccome ‘Immobile’”, si svolgerà presso il Tempio di Adriano, nel cuore del centro storico della Capitale, giovedì 13 giugno, dalle ore 9 alle ore 13.

Un parterre di relatori illustri per un convegno che utilizza parodisticamente il famoso verso dell’ode manzoniana come una sferzata e colpisce l’attenzione del pubblico, non solo di settore, con intenzione tutt’altro che funesta ma propiziatoria e propositiva che porta subito al cuore della convention: “Il settore immobiliare come lo conosciamo scomparirà e ognuno dovrà fare la sua parte, ma l’innovazione del mercato del real estate non basterà, perché senza nuove politiche per il rilancio del settore immobiliare, una governance urbana fluida e trasparente, non solo Roma ma l’intero Paese continuerà ad essere tra gli ultimi in Europa”, si legge in una nota della federazione.

Il nuovo regime dell’incompatibilità, l’evoluzione della professione e la formazione, l’andamento del mercato immobiliare, il rilancio di Roma, la trasparenza e la certezza dei tempi nella burocrazia, sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso del convegno che intende tracciare le linee guida del ruolo salvifico che il settore immobiliare può avere per l’economia della Capitale e dell’intero Paese.

Dopo i saluti iniziali del presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, e del rappresentante legale Confcommercio Roma Luca Tascio, al tavolo dei relatori interverranno il consulente legale nazionale Fimaa Daniele Mammani, il presidente nazionale Fimaa Santino Taverna, l’amministratore delegato Nomisma Luca Dondi dall’Orologio, l’amministratore delegato Hgroup Enrico Quadri, il presidente Fimaa Roma e vicepresidente vicario nazionale Fimaa Maurizio Pezzetta, l’assessore all’urbanistica di Roma Capitale Luca Montuori, il digital marketing strategist di Innova Alessandro Angelotti, il vicepresidente vicario Fimaa Roma Maurizio Iori.

I lavori verranno conclusi da una Tavola rotonda con i responsabili dei tre maggiori portali immobiliari italiani: Carlo Giordano Ad Immobiliare.it, Antonio Giordano Co-ceo Idealista Italia e Luca Rossetto Ad Casa.it.

Raoul Sarghini, consigliere direttivo Fimaa Roma, coordinerà i lavori della giornata.