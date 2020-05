Fin Sarda presenta UpFin, innovativo sistema di riconoscimento a distanza

Fin Sarda ha annunciato il lancio del sistema di riconoscimento a distanza UpFin, che rende le operazioni sempre più semplici e accessibili, soprattutto in questo momento di emergenza.

Con UpFin, si legge in una nota, FinSarda vuole accompagnare il cliente nella ripresa fornendo la tecnologia che permette l’erogazione dei prestiti senza uscire da casa, dall’ufficio o in qualsiasi luogo ci si trovi.

“Abbiamo appena lanciato un prodotto di prestito innovativo e veloce per tutte le categorie di lavoratori e professionisti, che ne faranno richiesta – ha spiegato Massimiliano de’ Salazar, investitore e ceo di Fin Sarda -. Grazie all’implementazione del sistema di riconoscimento a distanza UpFin, è possibile richiedere un prestito, con prima rata a settembre 2020, direttamente dal sito www.finsarda.it e riceverlo in sole 48 ore, senza costi d’intermediazione e con una minima documentazione. Stiamo investendo in nuove tecnologie e in partnership strategiche significative”.