Finanza agevolata, CorporateCredit: gli strumenti a disposizione delle pmi italiane con il Pnrr

Con l’attuazione del Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, imprenditori, imprenditrici, start-up e giovani under 36, possono accedere a interessanti misure di finanza agevolata, ossia a strumenti finanziari messi a disposizione dal legislatore a livello comunitario, nazionale, regionale o locale per favorire la competitività e lo sviluppo delle imprese. Tra questi strumenti, si possono individuare i contributi a fondo perduto, i finanziamenti agevolati, gli interventi in conto garanzia, i crediti d’imposta e gli incentivi fiscali.

Per quanto riguarda i contributi a fondo perduto, sono tra gli strumenti di finanza agevolata più utili alle PMI italiane, in quanto vengono calcolati sulle spese ammissibili e non è prevista né la restituzione del capitale ricevuto, né il pagamento di interessi.

I finanziamenti agevolati, invece, a differenza degli appena citati contributi a fondo perduto, devono essere restituiti, ma con tassi d’interesse più bassi rispetto alle medie del mercato.

Un’impresa può anche ricorrere a un intervento in conto garanzia, che facilita l’accesso al credito per le aziende in quanto, un ente pubblico, dispone una fideiussione a favore della banca, che concede quindi il prestito.

I crediti d’imposta e gli incentivi fiscali sono invece agevolazioni che permettono alle aziende di andare a compensare debiti fiscali, diminuendo le imposte dovute allo Stato.

Tornando al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tra le opportunità di finanza agevolata, le PMI italiane possono fare domanda per accedere ad esempio ai bandi Invitalia per le nuove imprese, al Fondo Impresa Donna per incentivare l’imprenditorialità femminile, ai bandi per le PMI del Mezzogiorno o ancora ai crediti d’imposta e agli incentivi per la Transizione 4.0.

Questa offerta variegata di finanziamenti e opportunità, evidenzia anche l’eterogeneità degli investimenti ammessi. Gli incentivi del PNRR, infatti, vanno a coprire aree di intervento che spaziano dalla digitalizzazione all’acquisto di macchinari, passando per ricerca e sviluppo, fino ad arrivare all’internazionalizzazione, alla formazione, all’ammodernamento e alla “rivoluzione verde”, che guarda a investimenti volti al risparmio energetico, all’uso di fonti rinnovabili e alla tutela ambientale. Per aiutare le imprese a tirare le fila di tutte queste opportunità, CorporateCredit, società del gruppo Soluzione Tasse S.p.A, ha creato un approfondimento dedicato al PNRR e alle agevolazioni a disposizione delle PMI italiane, molto dettagliato e utile a orientarsi tra le possibilità del Piano.

Tuttavia, conoscere le opportunità a disposizione non è sufficiente ed è necessario avere familiarità con l’iter burocratico e la terminologia utilizzata. Infatti, come accade in generale con gli strumenti di finanza agevolata, anche nel caso di quelli messi a disposizione del PNRR, i testi dei bandi possono risultare complessi e i requisiti di accesso possono variare in base al bando e dipendere dalle regole dell’ente erogatore.

Per avere la certezza di comprendere quale opportunità è adatta alla propria azienda, possedere i requisiti richiesti e riuscire a rispettare l’iter richiesto per accedere ai vari finanziamenti e contributi, una piccola e media impresa può rivolgersi a una società di consulenza specializzata in finanza agevolata.

“Le società di consulenza che si focalizzano sulla finanza agevolata, mettono a disposizione dell’azienda un team di esperti che conosce approfonditamente gli iter per accedere alle agevolazioni, è in grado di presentare la documentazione in modo corretto e di rendicontare senza errori le spese”, spiega Giordano Guerrieri, CEO di CorporateCredit, specializzata proprio in mediazione creditizia e finanza agevolata. Con il supporto di realtà come CorporateCredit, le piccole aziende vengono supportate da specialisti che danno loro un servizio a livelli di una grande impresa. Per maggiori informazioni, è possibile richiedere un incontro gratuito e senza impegno sul sito ufficiale dell’azienda.