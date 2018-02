Finanza & Futuro rafforza la propria rete con 6 nuovi ingressi nell’area Centro Sud

di

Finanza & Futuro, la rete dei consulenti finanziari del Gruppo Deutsche Bank, continua a crescere e inaugura il 2018 con 6 nuovi ingressi nel Centro e Sud Italia.

A Roma si uniscono alla squadra di Finanza & Futuro Federico Bianchi Guzzardi e Alessandro Armilleli, entrambi provenienti da San Paolo Invest; Guzzardi sarà operativo anche nell’area di Ancona. In Sicilia, a Catania, il team si arricchisce dei consulenti Vincenzo Corvaia e Marco Lucchese, anche loro ex San Paolo Invest. In Campania infine arriva per l’area di Napoli Palmarino D’Istria, proveniente da Azimut, e per quella di Salerno, Alberto Severo, ex Banco di Napoli. Tutte le risorse riportano al network manager Centro Sud di Finanza & Futuro Francesco Damiani.

“Anche con il nuovo anno si conferma il momento particolarmente positivo per la rete di Finanza & Futuro, che continua a dimostrare la sua attrattività, arricchendosi di nuovo valore e di nuove competenze al servizio dei clienti, su tutto il territorio italiano – ha dichiarato Dario Di Muro, amministratore delegato di Finanza & Futuro -. A Federico, Alessandro, Vincenzo, Marco, Alberto e Palmarino diamo il più caloroso benvenuto e i nostri più sinceri auguri di buon lavoro”.

Oggi il network di Finanza & Futuro nell’area Centro Sud può contare su 690 consulenti, 50 uffici e 6,5 miliardi di euro di masse in gestione. Sul territorio nazionale i consulenti sono oltre 1300, con portafogli medi di elevata qualità superiori a 11 milioni di euro e 14,5 miliardi di patrimonio in gestione a livello nazionale. È impostata su un modello di business distributivo in reale architettura aperta, ossia sull’offerta ai clienti di prodotti finanziari di case di gestione terze, selezionate tra le migliori a livello internazionale. Il modello ha consentito alla rete di raggiungere un elevato grado di soddisfazione da parte della propria clientela. L’appartenenza di Finanza & Futuro al gruppo internazionale Deutsche Bank e la stretta collaborazione con la rete di sportelli della banca in Italia sono tra i principali fattori alla base del suo successo sul territorio.

