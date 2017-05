Finanziaria Familiare, utile netto in crescita del 219% nel 2016

di

Per il secondo anno consecutivo Finanziaria Familiare ha chiuso esercizio in positivo il suo esercizio, registrando un utile netto di euro 534.953, in crescita del 219,11% rispetto al precedente.

Trascinata dalla ripresa di erogazioni dirette grazie a tre distinte linee di credito, la società, si legge in una nota, “ha potuto contare su un costante miglioramento del servizio con un back office crediti ben strutturato ed efficiente e una rete distributiva capillare sul territorio, coordinata da sette responsabili d’area. Lo sviluppo di un prodotto proprio caratterizzato da un pricing competitivo, soprattutto per pensionati e privati, e sette compagnie assicurative convenzionate, hanno permesso nel 2016 di superare tutti gli ambiziosi obiettivi illustrati nel piano industriale, sia in termini di volumi di produzione complessiva diretta e intermediata di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio, sia in termini di marginalità e risultato economico”.

I primi mesi dell’anno in corso stanno facendo registrare una ulteriore crescita, soprattutto grazie alle nuove opportunità a disposizione della rete commerciale tra cui nuove convenzioni assicurative, un ampliamento e sviluppo di prodotti, sia diretti che intermediati, anche non esclusivamente legati alla cessione del quinto dello stipendio.

“L’approvazione del bilancio – ha commentato Claudio Brambilla, ad di Finanziaria Familiare – è l’ulteriore prova del rinnovamento complessivo attuato nella nostra società. L’ingresso di Tecnocasa nel capitale sociale ha comportato anche l’apporto dei capisaldi che caratterizzano la gestione aziendale della capogruppo: efficacia nel servizio alle reti commerciali e creazione di valore”.

