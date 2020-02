Finanziaria Italia, aperta nuova agenzia a Bellinzago Lombardo (MI)

Si trova al civico 66 di via Padana Superiore, a Bellinzago Lombardo (MI), la sede della nuova agenzia di ViviBanca Network – Finanziaria Italia, inaugurata sabato scorso.

Tanti gli invitati al taglio del nastro, tra cui Giuseppe Barbarossa, responsabile direzione rete consumer di ViviBanca.

“Questa ennesima apertura è parte della strategia di espansione che abbiamo seguito l’anno passato e che proseguiremo anche in questo 2020 – spiega Andrea Criseo, direttore commerciale di Finanziaria Italia -. La creazione di presidi territoriali consente una maggiore penetrazione all’interno di un determinato territorio e offre ai nostri agenti la possibilità di contare su un punto di riferimento fisico per qualsiasi esigenza. Direttore della nuova agenzia sarà Claudio Zagami, una persona che conosce bene il settore del credito e che presenta un forte spirito imprenditoriale. A lui vanno i nostri migliori auguri per questa nuova avventura che andremo ad affrontare insieme”.

Di seguito alcune immagini dell’inaugurazione: