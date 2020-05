Finanziaria Italia, i soci deliberano aumento del capitale sociale

Con l’approvazione del bilancio l’assemblea dei soci di Finanziaria Italia, preso atto del soddisfacente risultato ottenuto nell’esercizio 2019, ha deliberato di utilizzare parte degli utili ottenuti per un aumento di capitale di sociale.

La decisione, spiega una nota della società, è stata presa per poter dar seguito al piano industriale, che prevede l’acquisizione del 100% di un’altra società agente da incorporare tramite fusione all’interno della propria struttura.

L’assemblea ha inoltre analizzato i risultati del primo quadrimestre, che se pur penalizzati dall’emergenza sanitaria causata dal covid-19, risultano pienamente soddisfacenti.

Finanziaria Italia s.r.l., è una società agente in attività finanziaria specializzata in cessioni del quinto ma in grado di offrire anche mutui, prestiti e altri prodotti.