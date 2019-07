SimplyBiz entra nel capitale di Finanziaria Italia

Continua l’attività di business angel di SimplyBiz. Dopo l’ingresso nel capitale sociale di Locare s.r.l., la startup innovativa che per prima in Italia ha iniziato a occuparsi di rent care, offrendo servizi per la locazione a 360 gradi, è la volta di Finanziaria Italia s.r.l., società agente in attività finanziaria di ViviBanca, specializzata in cessioni del quinto ma in grado di offrire anche mutui, prestiti e altri prodotti.

“Abbiamo deciso di aderire al progetto di Finanziaria Italia nella convinzione che si tratti di una realtà giovane e dinamica, in grado di crescere e di riuscire a fare la differenza sul mercato nel giro di pochi anni – spiega Flavio Meloni, amministratore unico di SimplyBiz -. Metteremo a disposizione le nostre competenze e la nostra esperienza per accompagnare la società lungo il suo percorso di sviluppo”.

“Siamo felici di annunciare l’ingresso di SimplyBiz nella nostra azienda – aggiunge Nicola Criseo, amministratore di Finanziaria Italia -. Poter contare su partner affidabili è un dei punti di forza della nostra realtà”.

SimplyBiz ha da poco avviato il progetto SimplyBiz Angel, con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento delle startup italiane grazie a un innovativo modello di assistenza basato su una piattaforma digitale.

SimplyBiz Angel vuole prendersi cura dei nuovi imprenditori e delle loro idee imprenditoriali, fornendo servizi, risorse ma soprattutto soluzioni puntuali e precise alle loro esigenze.

La piattaforma SimplyBiz Angel sarà il marketplace che metterà in contatto i privati business angel della community di SimplyBiz con le startup. Gli utenti della piattaforma, chiamati business angel appunto, coadiuvati da esperti, potranno navigare tra le vetrine dei progetti, consultare descrizioni pensate per evidenziare i fattori di crescita e contattarne i responsabili e il team.

Grazie all’innovativa forma di comunicazione “trilaterale”, business angels-startupper-piattaforma, ogni player potrà comprendere i personali vantaggi nello scegliere di affidarsi a chi si prenderà cura dei suoi interessi, dei suoi capitali e del suo lavoro.

SimplyBiz Angel permetterà alle startup di avviare delle campagne di visibilità allo scopo di trovare nuovi sostenitori, nuovi collaboratori, nuovo mercato.

Con la crescita dell’ecosistema, il team di SimplyBiz Angel svilupperà e proporrà alla propria community dei “club” legati a progettualità specifiche. Gli “angel” potranno acquistare partecipazioni dei club, che acquisiranno partecipazioni in startup.

Il business angel è un professionista che ha esperienza nel settore, perché vi ha già lavorato o è ancora in attività, e intende investire in un settore ad alto rischio e rendimento. Offre le proprie conoscenze e competenze e aiuta concretamente la startup a sviluppare la propria idea.

Questa relazione è conveniente per l’azienda, che riceve la guida di un esperto nelle fasi cruciali a costo zero, e per l’investitore, che si assicura un buon investimento diventando parte dell’impresa stessa. Normalmente i business angel sono delle persone fisiche ma può accadere che questi formino una s.r.l., che raccoglie vari investitori che entrano nel capitale della startup tramite la nuova società: è il caso di SimplyBiz Angel. Anche gli imprenditori che faranno parte di SimplyBiz Angel saranno più tutelati rispetto a chi fa un investimento singolo, perché potranno beneficiare delle competenze collettive del gruppo.