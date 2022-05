Fincentrale apre a Milano prestito su pegno per alta gioielleria

Ha aperto a Milano Fincentrale Luxury Goods, il prestito su pegno rivolto a una clientela che possiede preziosi di alta gioielleria.

“Questa apertura è indirizzata ad un target di clientela che possiede alta gioielleria di lusso, che desidera avere liquidità immediata per le più disparate motivazioni, evitando di smobilizzare il proprio patrimonio. Quello del Luxury è un settore poco servito dagli operatori tradizionali per il quale ci siamo dovuti attrezzare innanzitutto con periti che conoscono bene i gioielli importanti, al fine di attribuirne il corretto valore commerciale al quale è ovviamente legato il prestito: il personale specializzato garantirà una corretta valutazione commerciale dei gioielli, evitando sottostime e quindi prestiti minori ai clienti”, spiega Anthony Greco, presidente di Fincentrale.

La linea luxury goods affiancherà la tradizionale pegno cash, esercitata da Fincentrale attualmente solo a Messina. La società ha annunciato di aver avviato “interlocuzioni in altre città nuove aperture in entrambe le linee distributive, d’intesa con imprenditori interessati a questo business etico che evita il ricorso all’usura, garantito e dalla clientela polverizzata alla quale potranno essere proposti anche altri servizi finanziari”.

La scelta di aprire la prima filiale a Milano è volta a intercettare parte di quel traffico di gioielli li lusso che si concentra in città: “Milano è la capitale del luxury anche fuori dai confini italiani: il design, la bellezza, la qualità del made in Italy nel settore dei gioielli di lusso sono riconosciuti in tutta Europa – aggiunge Greco -. La nostra filiale si trova in di piazza San Giorgio, 2, ad angolo con Via Torino, non a caso nel cuore della metropoli”.