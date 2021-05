Fincons Group e Flowe: al via il 3 giugno il talent incubator del financial service

Fincons Group e Flowe presentano Talent Incubator for Financial Services, una nuova edizione digitale della Fincons Group Academy dedicata a laureandi e neolaureati che vogliono lavorare nel settore it bancario e assicurativo. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Fincons, rinomata multinazionale della consulenza informatica che vanta una consolidata esperienza nella conduzione di percorsi di formazione aziendale, e Flowe, la pending bcorp del gruppo bancario Mediolanum che sta rivoluzionando il mondo dei servizi finanziari con un’offerta dedicata ai native digitals e attenta alla sostenibilità e all’ambiente.

È la seconda volta che un’edizione della Fincons Group Academy, storica business school del gruppo, viene realizzata in collaborazione con un cliente del gruppo, e altre ne seguiranno nel prossimo futuro, anche in settori diversi. Creare nuove occasioni di partnership con i propri clienti e condividere valori e obiettivi comuni è infatti molto importante per Fincons, che da sempre pone la lealtà e la fiducia al centro di ogni suo rapporto di business.

“In Fincons crediamo fortemente nei giovani e nella loro formazione – afferma Michele Moretti, ceo Fincons Group -. Per loro, vogliamo un futuro migliore: più innovativo, più tecnologico, più consapevole, dove non si può prescindere da progetti formativi all’avanguardia. La TechEconomy in questo contesto storico assume un ruolo ancor più centrale per uno sviluppo sempre più sostenibile e noi sentiamo forte la responsabilità di fare la nostra parte per realizzarlo”.

Al via il 3 giugno. Cinque settimane di formazione e training job retribuito

Il corso, completamente gratuito, inizierà il prossimo 3 giugno ed è rivolto a laureandi e neolaureati nei settori economico-aziendale, ingegneristico e informatico-scientifico sui territori di Milano, Trento e Verona. Le cinque settimane di programma approfondiranno tematiche tecnologiche, metodologiche e funzionali del settore bancario e assicurativo, con la partecipazione di docenti preparati con grande esperienza sul campo.

Al termine del periodo di formazione i ragazzi proseguiranno con un training on the job retribuito e saranno assunti da Fincons Group con un contratto di apprendistato. Una parte di loro lavorerà direttamente su progetti di Flowe, cliente Fincons dal 2019, mentre un’altra parte sarà inserita in altri progetti in ambito financial services.

Tutte le perspective di Flowe terranno delle lezioni all’interno dell’academy, compresi interventi del ceo Ivan Mazzoleni e del presidente Oscar Di Montigny.

“Prioritario, per noi di Flowe, è accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita, formativo e lavorativo, perché siamo convinti dell’importanza assoluta di costruire un futuro positivo per e con loro – spiega Ivan Mazzoleni, ceo di Flowe -. Questo nuovo progetto ci consente di supportare concretamente giovani di talento, fornendo loro le conoscenze e competenze più nuove e digitali richieste dal mondo del lavoro e offrendo loro reali opportunità di inserimento”.

La collaborazione tra Fincons e Flowe, che grazie a questa iniziativa ha potuto rafforzarsi traendo ulteriore energia, è iniziata due anni fa, con servizi di it consulting e testing factory con un team interamente dedicato. Fincons ha supportato Flowe nel lancio e nelle evoluzioni dell’innovativo conto di pagamento online che, nell’arco di un solo anno, ha già coinvolto circa 700.000 nuovi clienti, anche grazie all’utilizzo dei social.