Fincontinuo siglato accordo quadro con Aqr

Fincontinuo, società finanziaria specializzata nel settore del credito al consumo, controllata da due fondi internazionali per mezzo della holding Fifth Finance s.r.l., ha annunciato di aver dato l'avvio a una partnership strategica con il Gruppo Aqr, società di servizi specializzata nella vendita multi-canale e nella gestione delle relazioni con la clientela.

La collaborazione tra le due aziende, spiega una nota, si inquadra in un più ampio progetto di sviluppo della società finanziaria che, reduce da un anno di clamorosa crescita economica, sta ora puntando a conquistare nuovi settori come quello dell’innovazione tecnologica, per raggiungere il primato assoluto tra le società non banking presenti sul mercato di riferimento.

Principale caratteristica operativa attraverso la quale si sviluppa l’accordo tra le due società è stata la costituzione, da parte del Gruppo Aqr, di 4Fin srl. Quest’ultima, iscritta nell’elenco tenuto dall’Organismo Agenti e Mediatori, e che contempla il coinvolgimento di Fincontinuo all’interno della sua struttura societaria, nasce preposta alla regolare distribuzione dei prodotti Fincontinuo di cessione del quinto, prestiti personali e mutui.

“La realizzazione della partnership con Aqr costituisce per noi di Fincontinuo un altro tassello da inserire nel nostro progetto di crescita – ha dichiarato Liberante Arena, amministratore delegato di Fincontinuo -. La nostra è una società indipendente che ha da sempre voluto coniugare la tradizione di un prodotto particolarmente esigente di artigianalità, quale la cessione del quinto, all’innovazione e all’ammodernamento tecnologico richiesto dai tempi attuali. La scelta di Aqr come nostro partner strategico è stata dettata essenzialmente da una precisa comunanza di vedute sui valori imprescindibili sui quali, per noi, risiedono le relazioni. La condivisione della primaria importanza della valorizzazione del capitale umano, elemento fondante nei rapporti con i team di lavoro, contribuisce alla creazione di operatività sane e soddisfatte riversandosi positivamente anche nelle relazioni con la clientela”.

“Fincontinuo è un’eccellenza nel settore finanziario e le loro esigenze sono perfettamente coerenti con la nostra competenza nella vendita multi-canale e nel marketing digitale – – ha aggiunto Francesco Saverio Esposito, ceo di Gruppo Aqr -. In un campo come quello assicurativo e finanziario l’etica che contraddistingue da sempre la nostra realtà aziendale diventa un elemento imprescindibile, insieme alla scrupolosa attenzione e chiarezza nella comunicazione che deve essere sempre rivolta al cliente”.

Aqr, con la sua esperienza decennale, ha costruito i rapporti con la sua clientela basandoli sulla trasparenza e l’eccellente qualità dei servizi offerti, consolidandoli nel tempo e promuovendo la diffusione di una cultura aziendale basata sul rispetto del lavoro e dei lavoratori e dei clienti finali.

4Fin prevedrà l’inserimento di oltre 35 professionisti addetti alla vendita, altamente qualificati, che opereranno in ambito assicurativo e finanziario formati secondo il know-how di Aqr per fornire ai clienti una customer experience ricercata e di qualità.