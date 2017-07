Fineco nominato miglior team private banking dell’anno al Premio Internazionale Le Fonti

di

Il private banking di FinecoBank ha ottenuto un prestigioso riconoscimento, risultando il miglior team dell’anno secondo la giuria del Premio Internazionale Le Fonti.

Il premio, ritirato da Carlo Giausa, direttore investimenti e private banking di Fineco, in occasione della cerimonia svoltasi presso Palazzo Mezzanotte a Milano lo scorso 29 giugno, rappresenta un’ulteriore conferma del posizionamento di Fineco nel settore, dove conta ormai oltre 23 miliardi di euro di patrimonio. Un posizionamento ottenuto grazie alla fiducia ricevuta quotidianamente dalla propria clientela di fascia alta, che ha saputo apprezzare un approccio basato sulla trasparenza e la qualità dei servizi di consulenza evoluta.

La giuria ha premiato il team private banking di Fineco “per essere un punto di riferimento per la clientela private con tassi di crescita elevati, grazie ad un team di professionisti preparato e guidato sapientemente da Carlo Giausa. Per aver puntato su un modello vincente basato su qualità dei servizi, trasparenza e un pricing corretto. Per la varietà dei servizi dedicati ad alto contenuto tecnologico, senza trascurare la consulenza tailor made”.

Il Premio Le Fonti è giunto alla sua settima edizione, e la selezione dei premiati è stata elaborata dal Centro Studi, dall’Istituto di Scienze e Cultura con indicazioni delle riviste e quotidiani del Gruppo Le Fonti. La selezione è avvenuta anche sulla base di una survey diffusa presso oltre 40.000 contatti qualificati provenienti dal mondo delle imprese e delle professioni. FinecoBank.

FinecoBank è la banca diretta multicanale del gruppo Unicredit, una delle maggiori reti di consulenti finanziari, banca leader in Italia per volumi intermediati sul mercato azionario. FinecoBank propone un modello di business integrato tra banca diretta e rete di consulenti. Un unico conto a canone gratuito con servizi, di banking, credit, trading e di investimento, disponibili anche su dispositivi mobile, quali application per smartphone e tablet. Con la sua piattaforma completamente integrata, FinecoBank è player di riferimento per gli investitori moderni.

Fineco nominato miglior team private banking dell’anno al Premio Internazionale Le Fonti ultima modifica: da