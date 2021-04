Finecobank: utile netto supera i 300 mln di euro nel 2020. Nuovo ingresso al femminile nel cda

L’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di FinecoBank, riunitasi oggi a Milano, in relazione ai singoli punti all’ordine del giorno, ha approvato il bilancio dell’esercizio 2020, che ha riportato un utile netto individuale di 323.122.986,40 euro.

Destinazione del risultato dell’esercizio 2020 di FinecoBank

L’assemblea ha approvato la proposta formulata dal consiglio di amministrazione di destinazione a riserva dell’intero utile dell’esercizio 2020, coerentemente con le raccomandazioni emanate dalla Banca Centrale Europea e dalla Banca d’Italia in merito al mantenimento di un approccio estremamente prudente fino al 30 settembre 2021.

Integrazione del consiglio di amministrazione

L’Assemblea ha deliberato la nomina, quale membro del consiglio di amministrazione della banca, di Alessandra Pasini, cooptata dal medesimo organo di amministrazione nella riunione dello scorso 16 marzo ai sensi dell’art. 2386 c.c.. Il mandato del nuovo consigliere scadrà alla data dell’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, unitamente agli altri componenti il consiglio. Il curriculum è reperibile nella sezione governance del sito internet della società.

Integrazione del collegio sindacale e nomina del presidente

L’assemblea ha deliberato l’integrazione del collegio sindacale nominando, su proposta di investitori istituzionali e Sgr, quali sindaci effettivi Luisa Marina Pasotti (presidente) e Giacomo Ramenghi e quali sindaci supplenti Lucia Montecamozzo e Alessandro Gaetano, con scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, unitamente agli altri componenti il collegio. I curricula dei nuovi sindaci sono reperibili nella sezione governance del sito internet della società.

Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti di FinecoBank

L’assemblea ha approvato la proposta di conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti di FinecoBank per gli esercizi 2022-2030 a Kpmg S.p.A. con determinazione del relativo corrispettivo, così come riportato nella proposta debitamente motivata del collegio sindacale.

Approvazione della relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021

L’assemblea ha approvato la relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021, che definisce i principi e gli standard che FinecoBank applica nel disegnare, implementare e monitorare le prassi, i piani ed i programmi retributivi della società.

Voto non vincolante sulla Relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2020

L’assemblea ha espresso voto favorevole relativamente alla Relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2020. A latere del documento sono stati illustrati anche specifici allegati che forniscono le informazioni previste dalla normativa vigente.

Sistema Incentivante 2021 per i dipendenti appartenenti al personale più rilevante

L’assemblea ha approvato l’adozione del sistema incentivante 2021 che, come richiesto dalle Autorità di Vigilanza nazionali ed internazionali, prevede il riconoscimento di un incentivo – in denaro e/o in azioni ordinarie gratuite – da corrispondere, condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di performance, nell’arco di un periodo pluriennale a selezionate risorse della società appartenenti al personale più rilevante.

Piano di incentivazione di lungo termine 2021-2023 per i dipendenti

L’assemblea ha approvato l’adozione del piano di incentivazione di lungo termine 2021- 2023 per i dipendenti che prevede l’assegnazione di un incentivo in azioni ordinarie gratuite, da corrispondere nell’arco di un periodo pluriennale a selezionate risorse del gruppo FinecoBank, subordinatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di performance.

Sistema incentivante 2021 per i consulenti finanziari identificati come “personale più rilevante”

L’assemblea ha altresì approvato il sistema di incentivazione 2021 per i consulenti finanziari della banca che, come richiesto dalle Autorità di Vigilanza nazionali ed internazionali, prevede il riconoscimento di un incentivo – in denaro e/o in azioni ordinarie FinecoBank – da corrispondere, condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di performance, nell’arco di un periodo pluriennale a selezionati Consulenti Finanziari della Società identificati come “Personale più rilevante”.

Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema Incentivante 2021 per i consulenti finanziari identificati come “personale più rilevante”

L’Assemblea ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 Cod. civ., l’acquisto e il compimento di atti di disposizione su azioni proprie, al fine di poter disporre degli strumenti necessari a dare attuazione al sistema incentivante 2021 per i consulenti finanziari identificati come “personale più rilevante”. La richiesta di autorizzazione all’acquisto di un numero massimo complessivo di 203.773 azioni ordinarie è pari allo 0,03% del capitale sociale e, dunque, ampiamente al di sotto della soglia massima del 20% prevista dalla normativa applicabile, anche tenendo conto delle n. 119.934 azioni proprie detenute dalla società alla data odierna, pari allo 0,02% dell’attuale capitale sociale, nonché del numero massimo di azioni proprie che al momento si stima di assegnare per i sistemi incentivanti già approvati o che saranno approvati in futuro, o di altre esigenze al momento non ipotizzabili. Il corrispettivo delle operazioni di acquisto non potrà essere inferiore al valore nominale per azione, pari a euro 0,33 e non superiore, nel massimo, al prezzo di chiusura del titolo FinecoBank registrato sull’Mta nel giorno antecedente l’acquisto, maggiorato del 5%. L’autorizzazione all’acquisto è rilasciata per un periodo di 18 mesi dalla data di approvazione assembleare.