Fintech, Borsa del Credito: cinque trend che caratterizzeranno il 2021

Borsa del Credito ha riassunto i 5 trend fintech del 2020 che caratterizzeranno anche il 2021: la sempre più frequente collaborazione con le banche, la scomparsa degli sportelli tradizionali, il nuovo ruolo della tecnologia, la crescita dell’e-commerce, una nuova selezione nel mercato.

“Il 2020 è stato un anno duro, ma che ha segnato una volta per tutte l’inizio di una nuova fase per il fintech, quella della maturità. Una fase in cui la collaborazione con le banche sarà sempre più frequente, gli sportelli tradizionali spariranno, la tecnologia renderà più efficienti i business e gli e-commerce cresceranno esponenzialmente – si legge sul sito della compagnia -. Siamo arrivati alla fine di quest’anno complesso e inaspettato, difficile e nello stesso tempo carico di insegnamenti. Ne faremo tesoro, ricordando che per sopravvivere è necessario adattarsi. Lo abbiamo fatto nelle nostre vite quotidiane, nel business, nelle abitudini relative ai consumi e allo svago. Abbiamo accettato di cambiare e sarà questo che ci consentirà di arrivare a fine corsa più forti di prima”.

Di seguito i cinque trend che secondo Borsa del Credito da questo momento in poi caratterizzeranno il settore della finanza tecnologica: