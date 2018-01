Fintech, nell’ambito del programma Lighthouse di Cetif il 20% delle realtà selezionate ha concluso un accordo con un’istituzione

di

Favorendo l’incontro tra istituzioni finanziarie e realtà della fintech, il Fintech Lighthouse Program di Cetif ha l’obiettivo di diffondere tra le banche e le compagnie di assicurazione del network la portata disruptive di questo ecosistema.

Le fintech, interpretando le nuove e crescenti esigenze del mercato attraverso l’offerta di soluzioni che permettono una migliore accessibilità ai più svariati servizi finanziari, stanno rappresentando una spinta fondamentale per l’evoluzione e l’innovazione del settore, soprattutto nell’ambito dei pagamenti e in quello del wealth management.

“Un rapporto fintech-istituzioni di tipo collaborativo è sicuramente quello che premia maggiormente tutti i soggetti coinvolti, compresi i consumatori stessi – ha sottolineato Clelia Maria Tosi, senior research manager di Cetif -. Tanto per le istituzioni quanto per le fintech, reciproche partnership o collaborazioni attivano strategie convenienti nel lungo periodo e procurano vantaggi rilevanti per entrambi i mondi”.

Il Fintech Lighthouse Program ha analizzato le fintech di quattro diversi ambiti: Payment; Personal Finance, Trading e Credito; Marketplace & Finergic e IoT, Connected Device & Insurtech. Cetif, in collaborazione con Ibm, ha esaminato un campione di 102 fintech italiane in early stage.

Quelle con le migliori qualità e sostenibilità del business model e capacità innovativa sono state poi presentate alle istituzioni finanziarie e alle aziende interessate durante gli scouting meeting.

Dagli esiti della ricerca, presentati il 6 dicembre durante il Fintech Outlook, è stato possibile osservare come oltre il 90% delle fintech selezionate abbia svolto, nel corso delle giornate, incontri one-to-one con le Istituzioni del Network CetifF aderenti all’iniziativa, a riprova della qualità dei loro modelli di business e del valore di una possibile collaborazione con loro. Nel periodo successivo agli incontri in Cetif il 30% delle fintech ha incontrato nuovamente uniistituzione per proseguire il dialogo iniziato negli one-to-one, e il 20% ha concluso almeno un accordo di collaborazione con un’istituzione, riuscendo così a ottenere il risultato che il Fintech Lighthouse si prefissava almeno quello di favorire partnership fra i due mondi.

La cosiddetta fintegration diventa quindi una soluzione eccellente per il sistema finanziario tradizionale, tanto per rispondere alle innovazioni e agli stimoli esterni quanto per innovare il proprio business, a patto che le Istituzioni Finanziarie e le aziende operanti nel settore si preparino dal punto di vista strategico, operativo e di business ad un cambiamento culturale importante.

Il Fintech Lighthouse Program rappresenta la cornice al cui interno questo cambiamento può compiersi, grazie al supporto dedicato sia alle Fintech che alle Istituzioni nell’attivare una relazione proficua e nello sviluppo di sinergie che sfruttino i fattori distintivi dell’uno e dell’altro paradigma.

