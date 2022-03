Fin+Tech: selezionate le prime 16 startup del programma di accelerazione 2022

Si è conclusa la prima selezione di Fin+Tech, il programma di accelerazione dedicato alle start up che sviluppano soluzioni e servizi in ambito fintech e insurtech, parte della Rete Nazionale Acceleratori Cdp, un network presente su tutto il territorio per aiutare la crescita di nuove realtà specializzate nei mercati a maggiore potenziale.

Fin+Tech nasce da un’iniziativa di Cdp Venture Capital insieme al contributo sostanziale d’esperienza e competenza di Digital Magics, Startupbootcamp, Fintech District, Nexi e Credem in qualità di promotori, che contribuiscono anche alla dotazione complessiva di 6,2 milioni di euro, insieme ai corporate partner.

Sono state oltre 300 le candidature raccolte, di cui circa il 50% provenienti dall’estero, a testimonianza della rilevanza del mercato italiano per i segmenti interessati.

Il programma di accelerazione di Fin+Tech mira così a porre le basi per accompagnare le più promettenti realtà fintech ed insurtech nel loro percorso di crescita offrendo, a quelle che meglio affronteranno e metteranno a frutto la fase di accelerazione, la possibilità di poter contare su nuove risorse finanziarie.

La commissione di valutazione di Fin+Tech, composta dai promotori e dai corporate partner coinvolti, ha selezionato 16 startup, operative in ambito fintech e insurtech, che avranno la possibilità di accedere al programma beneficiando di un investimento iniziale di 48.500 euro, di un percorso di accelerazione di 4 mesi con il supporto di un network di mentor, corporate di settore e del mondo venture capital e, per le realtà che saranno considerate più promettenti, di un follow-on di investimento fino a 300.000 euro.

La selezione è stata effettuata su criteri di innovatività della soluzione, composizione del team, scalabilità del progetto, potenziale di mercato. In ambito fintech sono state premiate quelle iniziative legate ai sistemi di pagamento, lending, sistemi di certificazione e interoperabilità basate sulla blockchain, sistemi di credito e scoring per e-commerce, intelligenza artificiale e open banking, soluzioni di tokenizzazione per transazioni finanziarie e piattaforme di robo advisory. Mentre per quel che riguarda l’insurtech sono stati privilegiati sistemi di digitalizzazione delle polizze online, piattaforme di automatizzazione delle transazioni assicurative, risk management in ambito assicurativo, prodotti assicurativi Iot based.

Partner istituzionale dell’iniziativa è Consob, attraverso il gruppo di lavoro Consob Tech e molti e importanti sono i corporate partner: Anima Sgr, Banca Cf+, Banca Mediolanum, Bnl gruppo Bnp Paribas, Bnp Paribas Cardif, Compass, Credem, Excellence Consulting, Net Insurance, Nexi, Reale Group. In aggiunta Crif e Base Digitale hanno aderito all’iniziativa rafforzandone il potenziale impatto sul mercato. Di valore anche il contributo dei partner tecnici: studio legale Ferrari Pedeferri Boni (Fpb), ItaliaFintech, Italian Insurtech Association e Swiss Insurtech Hub.

Le start up selezionate sono:

Cents , piattaforma ad impatto sociale che unisce l’esperienza del dono ad ogni acquisto, connettendo persone, aziende ed istituti finanziari al Terzo settore.

, piattaforma ad impatto sociale che unisce l’esperienza del dono ad ogni acquisto, connettendo persone, aziende ed istituti finanziari al Terzo settore. Earnext SA , piattaforma di total wealth management indirizzata a consulenti finanziari.

, piattaforma di total wealth management indirizzata a consulenti finanziari. Exain , piattaforma blockchain-based per la tokenizzazione e la gestione di asset.

, piattaforma blockchain-based per la tokenizzazione e la gestione di asset. Flowbe ha progettato ed ingegnerizzato TENet (Trasted Exchange Network): prima piattaforma di interoperabilità che consente ad aziende/operatori/utenti di interagire in seno a processi specifici in modalità nativamente digitale e certificata.

ha progettato ed ingegnerizzato TENet (Trasted Exchange Network): prima piattaforma di interoperabilità che consente ad aziende/operatori/utenti di interagire in seno a processi specifici in modalità nativamente digitale e certificata. Icashly , app mobile di digital banking volta a semplificare e migliorare gli aspetti finanziari delle persone: paga, risparmia, investi ed impara.

, app mobile di digital banking volta a semplificare e migliorare gli aspetti finanziari delle persone: paga, risparmia, investi ed impara. Ooki , app per il financial well-being, consente agli utenti di ottimizzare il proprio livello di rischio di credito attraverso l’open banking.

, app per il financial well-being, consente agli utenti di ottimizzare il proprio livello di rischio di credito attraverso l’open banking. Politically , piattaforma che punta a rendere digitale e trasparente la raccolta fondi durante le campagne elettorali.

, piattaforma che punta a rendere digitale e trasparente la raccolta fondi durante le campagne elettorali. SplittyPay , piattaforma che offre soluzioni di pagamento innovative.

, piattaforma che offre soluzioni di pagamento innovative. Aptus.ai , startup innovativa che rende i regolamenti bancari accessibili in formato machine readable applicando tecnologie proprietarie di intelligenza artificiale per automatizzare l’analisi d’impatto in un contesto multi-lingua e cross-country.

, startup innovativa che rende i regolamenti bancari accessibili in formato machine readable applicando tecnologie proprietarie di intelligenza artificiale per automatizzare l’analisi d’impatto in un contesto multi-lingua e cross-country. Coyzy , applicazione mobile di sicurezza personale e prevenzione della violenza basata sul concetto di crowd-sourcing, con il supporto delle community locali.

, applicazione mobile di sicurezza personale e prevenzione della violenza basata sul concetto di crowd-sourcing, con il supporto delle community locali. Delega , SAAS cloud based fintech la cui missione è digitalizzare interamente il processo delle procure bancarie per le aziende di medie e grandi dimensioni.

, SAAS cloud based fintech la cui missione è digitalizzare interamente il processo delle procure bancarie per le aziende di medie e grandi dimensioni. Fairsich , startup che fornisce soluzioni IoT e software per valutare in tempo reale il livello di rischio di un guidatore, abilitando modelli di prezzo dinamico in ambito mobility.

, startup che fornisce soluzioni IoT e software per valutare in tempo reale il livello di rischio di un guidatore, abilitando modelli di prezzo dinamico in ambito mobility. Insurance4Music , primo broker interamente dedicato al mondo della musica, che, tramite una piattaforma digitale, offre diverse soluzioni assicurative, dall’assicurazione sugli strumenti musicali alle polizze eventi.

, primo broker interamente dedicato al mondo della musica, che, tramite una piattaforma digitale, offre diverse soluzioni assicurative, dall’assicurazione sugli strumenti musicali alle polizze eventi. Lawing , piattaforma web che semplifica il processo di vendita da remoto di prodotti finanziari, consentendo a banche e assicurazioni di incontrare in video meeting clienti e prospect, condividere con loro documenti e/o contratti e riceverli firmati digitalmente.

, piattaforma web che semplifica il processo di vendita da remoto di prodotti finanziari, consentendo a banche e assicurazioni di incontrare in video meeting clienti e prospect, condividere con loro documenti e/o contratti e riceverli firmati digitalmente. Open-Source Modelling , startup che si occupa dello sviluppo e fornitura di modelli attuariali e/o di calcolo del rischio attraverso soluzioni open-source.

, startup che si occupa dello sviluppo e fornitura di modelli attuariali e/o di calcolo del rischio attraverso soluzioni open-source. TrueScreen, app che consente di certificare foto, video, screenshot, documenti e registrazioni audio garantendo con estremo valore probatorio che ogni contenuto generato da smartphone o tablet sia autentico ed immodificabile.

Il programma triennale Fin+Tech prevede di accelerare 16 startup all’anno per un totale di 48 startup in 3 anni e punta a creare un ecosistema forte a livello nazionale e sempre più attrattivo per startup e investitori internazionali.