Fise Are plaude decadenza esclusiva Poste Italiane per notifica atti giudiziari e violazioni codice strada

Al termine del lungo iter di discussione del Ddl Concorrenza, Fise Are, l’Associazione Imprese Servizi di Recapito Postale e Parcel si dichiara soddisfatta dell’approvazione del disegno di legge che contiene “un’importante misura verso una più completa liberalizzazione del mercato postale italiano: a partire dal 10 settembre 2017 verrà infatti abrogata la riserva postale per la notifica degli atti giudiziari e le violazioni del Codice della Strada. Gli operatori privati saranno quindi ufficialmente titolati a concorrere al servizio di notifica e, grazie alla maggiore concorrenza tra operatori, la PA italiana potrà beneficiare di servizi più efficienti e competitivi”.

“Accogliamo con entusiasmo l’approvazione del Ddl Concorrenza che include l’abrogazione della riserva postale e che pone finalmente termine all’esclusiva sulla notifica degli atti giudiziari e delle multe – ha dichiarato Maria Laura Cantarelli, segretarionazionale di Fise Are, Associazione Imprese Servizi di Recapito Postale e Parcel -. Grazie al lavoro del Ministero per lo Sviluppo Economico e dei relatori è stato raggiunto un traguardo fondamentale per rendere più competitivo il settore postale: la liberalizzazione è un passaggio strategico per permettere al Paese di recuperare efficienza e allinearsi agli standard degli altri Paesi europei. Nell’ultimo anno, i dati AgCom indicano che i servizi di notifica hanno registrato un aumento del 6,4% in termini di volumi, per un mercato che vale 359 milioni di euro. È quindi evidente l’opportunità per gli operatori privati, che potranno competere per offrire servizi in grado di ottimizzare l’efficienza della PA italiana e dimezzare i costi a vantaggio dei cittadini. L’area di esclusiva ha infatti nel tempo determinato un aumento di costi per una raccomandata di oltre il 100% rispetto al prezzo medio di mercato, ovvero 12 euro contro 6 euro. Il provvedimento approvato oggi consentirà di rendere più competitivo il settore postale e di attirare nuovi investimenti”.

