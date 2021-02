Fit2you Broker: al via firma digitale e di pagamento online nei contratti assicurativi

Fit2you Broker permette da oggi di perfezionare le polizze tramite firma digitale e di procedere al pagamento della stessa per mezzo di carta di credito tramite tablet, mobile o web. Obiettivo: raggiungere un modello di costumer experience completamente digitale.

La società, attiva nell’insurtech, si rivolge al mondo dell’automotive, in particolare automobilisti e concessionari auto. In partnership con Docusign, società americana di gestione delle firma elettronica sicura, Fit2you ha implementato con il proprio team la sottoscrizione dei contratti assicurativi rivolta ad operatori b2bc e b2c. Grazie ad essa, si potrà finalizzare un contratto comodamente da casa, senza doverlo stampare, che verrà poi automaticamente inviato all’intermediario. Sarà infatti possibile ricevere via email le condizioni di polizza e, al momento della sottoscrizione tramite codice otp inviato via sms, confermare l’unicità dell’utente.

“Ciò garantisce un vantaggio sia all’intermediario e al cliente – si legge in un comunicato della compagnia di assicurazioni -. Per l’intermediario la digitalizzazione del contratto determina una netta riduzione del rischio imprenditoriale legata alla mancata apposizione della firma da parte del cliente e/o di qualsiasi possibile errore di archiviazione della documentazione cartacea. Il cliente poiché dal momento dell’apposizione della firma in otp diviene un cliente digitale e può godere di tutti i vantaggi che ne derivano”.

Si aggiunge una garanzia in più a livello contrattuale: documentazione sempre completa, archiviabile per circa dieci anni e con firma digitale immodificabile. Tutto ciò garantisce alla società un presidio concreto e in tempo reale su tutto l’iter di intermediazione.

Il processo di digitalizzazione dei servizi di Fit2you non si ferma solamente alla gestione digitale della contrattualistica, ma si proietta con successo anche verso le modalità di pagamento dei contratti assicurativi.

Grazie a service provider terzi quali checkout e altri payment gateway integrati con la piattaforma, è possibile accettare pagamenti, inviare bonifici e gestire l’attività online. Il cliente potrà anche effettuare la transazione online con pochi click, agevolando e facilitando così la stipula di nuove coperture e rinnovi.

Il servizio permette infatti all’utente di pagare le polizze in maniera pratica ed immediata, utilizzando indifferentemente qualsiasi tipo di device. Avvenuto il pagamento, verrà recapitato al cliente in tempo reale un messaggio di conferma esito della transazione, e, successivamente, tutta la documentazione correlata via mail. Questa funzionalità digitale abbinata al servizio e-commerce determina un miglioramento dell’efficienza e della supervisione dei processi aziendali.

“L’emergenza sanitaria da covid 19 ci ha dato una spinta in più per capire come gestire una nuova interazione con il cliente. La società di brokeraggio ha infatti deciso di puntare sui nuovi servizi di digitalizzazione per venire incontro ad un nuovo modello di esperienza d’uso con il proprio cliente – commenta Igor Valandro, socio di maggioranza della società -. Nell’ottica di riorganizzazione di Fit2you la piattaforma assicurativa per la vendita di prodotti dedicati al mondo consumer, b2b e b2c tramite utilizzo di intermediari, vi è in corso un processo di trasformazione che ha visto nel breve il nuovo servizio di firma digitale in partnership con Docusign e l’introduzione dei pagamenti digitali con piattaforme terze. Il percorso è appena iniziato e l’obbiettivo di Fit2you è quello completare il processo evolutivo e posizionarsi come piattaforma digitale innovativa al 100%. Una garanzia distintiva sul mercato del brokeraggio assicurativo”.