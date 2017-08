Banche venete, su sito del Fitd pubblicato regolamento per misure di ristoro

di

Nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 2017 è stata pubblicata la legge n. 121 del 31 luglio 2017 avente a oggetto: “Conversione in legge con modificazioni del decreto legge del 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza Spa e di Veneto Banca Spa”.

A seguito dell’entrata in vigore, in data 09/08/2017, della legge di conversione, il Fitd, Fondo interbancario tutela dei depositi, in applicazione dell’art. 6 del decreto 99 che prevede misure di ristoro in favore di investitori in strumenti finanziari subordinati emessi dalle due banche venete, comunica di aver pubblicato nell’apposita sezione del proprio sito web dedicata al Fondo di Solidarietà il “Regolamento del Fondo di Solidarietà”. Nella stessa sezione è stato inserito, per il download, anche il modulo standard da utilizzare per la presentazione delle istanze, nonché gli schemi di autodichiarazione patrimoniale e reddituale.

