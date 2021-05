Fondo 394 Sace/Simest riapre il 3 giugno. Value Target: corsa contro il tempo per le pmi

Dal 3 giugno si potrà presentare domanda per accedere al Fondo 394 Sace/Simest, che sostiene la crescita delle imprese italiane all’estero e che nel 2020 si è esaurito nel giro di pochi mesi.

“Se le cose vanno come nella scorsa edizione, lo sportello per richiedere i fondi gestiti da Simest chiuderà in tempi brevi. Nel 2020, infatti, a fronte di un fondo stanziato pari a 1,3 miliardi, le richieste sono state oltre 11.000 per un ammontare di 3,5 miliardi, costringendo lo stop delle domande con molti mesi di anticipo”. A lanciare l’allarme è Francesco Raimondi, ceo di Value Target, società che si occupa di finanza agevolata e che nel 2020 ha registrato il record di approvazione delle proprie pratiche pari al 100%.

Secondo la compagnia, si tratta di una vera corsa contro il tempo, che riparte il prossimo 3 giugno con il via ai finanziamenti del fondo. “Quest’anno saranno probabilmente ancora più numerose le aziende che parteciperanno, perché c’è già la riconferma della cifra dell’importo massimo finanziabile a fondo perduto: 800.000 euro (non oltre il 40% del patrimonio netto dell’impresa)”, precisa una nota della società.

Sono diverse le possibilità offerte dal Fondo 394 dedicato alle pmi italiane. “Innanzitutto, le misure previste supportano le imprese nella crescita sui mercati esteri, anche all’interno dell’Unione Europea – spiega la nota di Value Target -. Fino a fine 2021 si può richiedere una quota del finanziamento a fondo perduto, nel limite di 800mila euro di agevolazioni pubbliche complessive concesse da SIMEST. Oltre a un finanziamento a tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE, 0,55%, e fino al 30 giugno c’è l’esenzione dalla necessità di presentare garanzie.

Il Fondo è indirizzato alle società di capitali con massimo 1.500 dipendenti e che nell’ultimo biennio abbiano realizzato all’estero almeno il 20% del proprio fatturato o almeno il 35% nell’ultimo anno.

L’importo massimo finanziabile è pari a 800.000 euro e non può superare il 40% del patrimonio netto dell’impresa, come risultante dall’ultimo bilancio approvato e depositato del richiedente.

Con i finanziamenti per l’internazionalizzazione Simest le imprese possono coprire le spese per: