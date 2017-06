Fondo di Garanzia: Operativo il modello di rating per le operazioni Nuova Sabatini

di

E’ operativo il modello di rating del Fondo per le operazioni “Nuova Sabatini”: per le richieste di ammissione alla garanzia presentate dal 14/06/2017, con esclusivo riferimento ai finanziamenti per l’acquisto di beni strumentali di cui all’art. 2 del decreto–legge 21 giugno 2013, n. 69, si applica ai fini dell’accesso alla garanzia il nuovo modello di valutazione basato sulla probabilità di inadempimento delle imprese.

La novità è contenuta nella lettera M della parte VI delle Disposizioni operative aggiornate con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 dicembre 2016 ed entrate in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2017 del relativo comunicato da parte dello stesso Ministero.

Le nuove Disposizioni operative prevedono inoltre, contestualmente alla prima erogazione, la comunicazione da parte de soggetti richiedenti di alcune informazioni aggiuntive relative al piano di ammortamento.

In corrispondenza dell’entrata in vigore delle nuove Disposizioni operative è stato messo in funzione il “Portale Rating per le imprese”, destinato alle imprese e a tutti gli operatori interessati al Fondo di garanzia diversi dagli intermediari abilitati alla presentazione delle richieste di garanzia. Attraverso il Portale Rating è possibile effettuare simulazioni per verificare l’ammissibilità sulla base del modello di rating del Fondo oppure inserire i dati di bilancio di un’impresa, successivamente utilizzabili dagli intermediari durante la compilazione di una richiesta garanzia.

Circolare n. 8/2017

Disposizioni operative

Portale FdG – Modello di Rating – Guida alla compilazione del modello di valutazione di cui alla lettera M della Parte VI delle Disposizioni Operative

Portale Rating per le Imprese – Guida operativa

