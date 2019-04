Fondo acquisto prima casa Consap, Adiconsum: “Bene rifinanziamento. Ora il governo convochi un tavolo con gli stakeholder”

top AD title (i titoli sono opzionali)

“In un articolo a firma del ministro Luigi Di Maio comparso su ‘Il blog dei 5 stelle’ è stato annunciato l’aumento di 100 milioni di euro del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, gestito da Consap. Una buona notizia. Finalmente, dopo mesi di silenzio sul tema, si risente parlare del Fondo di garanzia Consap”. Così Danilo Galvagni, vicepresidente di Adiconsum nazionale.

“I messaggi di giovani coppie di cui parla il ministro nel suo articolo – ha aggiunto Galvagni di Adiconsum – sono gli stessi che da mesi stiamo ricevendo presso le nostre sedi e sui nostri social. Da tempo abbiamo lanciato l’allarme sull’esaurimento delle risorse del Fondo, indirizzando una lettera di sollecito non solo al Ministro Di Maio, ma anche al Ministro Tria indicando anche una serie di proposte quali: il rifinanziamento del Fondo; il Superamento del concetto delle categorie “Priorità” allargando ulteriormente la platea degli aventi diritto; l’integrazione, nel sistema di tutela dei mutui per l’accesso al bene primario della casa, delle recenti pattuizioni che permettono il blocco della restituzione del capitale con il solo pagamento degli interessi. Al governo chiediamo l’apertura di un tavolo con tutti gli stakeholder, comprese le associazioni consumatori per omogeneizzare le regole ed aggiornarle, per aumentare tale opportunità a più cittadini”.