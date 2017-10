Forum Banca 2017, oltre 250 gli istituti partecipanti

di

Sono state oltre 250 le banche che hanno partecipato alla decima edizione di Forum Banca, organizzato da Ikn Italy. Diverse le novità che hanno caratterizzato l’appuntamento, che ogni anno fornisce contenuti specifici per rispondere ai bisogni di innovazione dei manager bancari e che crea occasioni di networking esclusive per superare le nuove sfide del settore banking.

“Forum Banca 2017 è la decima edizione di un evento che continua a creare e offrire contenuti innovativi e specifici per il settore bancario e occasioni di networking esclusive – ha dichiarato Francesca Cattoglio, socio unico di Ikn Italy -. In questi anni Ikn Italy ha coinvolto più di 700 speakers, hanno partecipato 4500 persone e contribuito 160 sponsor. Come in tutti gli eventi organizzati da Ikn Italy l’obiettivo è creare occasioni di confronto e condivisione sui temi più innovativi e stimolare la conoscenza attraverso contenuti non googlabili. Crediamo fortemente che la chiave del successo sia nel miglioramento continuo e nel reinventarsi ogni giorno per rispondere alla necessità dei nostri clienti”.

La sessione plenaria che ha aperto la giornata ha proposto una serie di dibattiti, tra cui l’inspirational speech a cura di Demetrio Migliorati, Digital Workplace & Innovazione Banca Mediolanum.

Successivamente, sei sessioni tematiche hanno costituito un’opportunità di approfondimento relativo a It Infrastructure, Ciso, Big Data & Cloud, Risk Management & Compliance, Dematerialization, Crm/Omnichannel.

Tra le novità della decima edizione, il “Fintech Smart Village”, un’area interamente dedicata alla presentazione, discussione e condivisione delle nuove realtà fintech che, tra innovazione e tecnologia, stanno sfidando i tradizionali servizi bancari.

Tre tavoli interattivi e cinque tavole rotonde hanno rappresentato momenti imperdibili per confrontarsi su nuove tematiche che propongono interessanti spunti di riflessione:

Psd2 – Innovare per sopravvivere?

App o (Open) Api?

Intelligenza Artificiale e Linguaggio Naturale

Omnicanalità: le strategie per creare un’esperienza digitale end-to-end

Blockchain e Cryptovalute – per quali usi reali?

