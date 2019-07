Forum Banca 2019: 30 settembre e 1° ottobre a Milano

Torna anche quest’anno l’atteso appuntamento con il Forum Banca, giunto alla dodicesima edizione. L’evento, che rappresenta il punto di incontro tra banche, tecnologia e innovazione, si terrà a Milano il 30 settembre e il 1° ottobre presso l’NH Milano Congress Centre di Assago e sarà incentrato su “HumanDigital: Quale modello per la banca del futuro?”. Saranno oltre 83 gli Speaker che si alterneranno sul palco e che si confronteranno su customer engagement e digital transformation, AI, Cyber Risk ed RPA. Un panel di elevata qualità che vede coinvolti anche relatori di rilievo internazionale.

Il 30 settembre è prevista una sessione pomeridiana “Invitation Only”, riservata a un’attenta selezione di invitati appartenenti al top management bancario e dedicata a “Big Tech e Credito: che spazio resterà alle banche?”; mentre il 1 ottobre sarà la volta della main conference e del Fintech Smart Village, un’area interamente dedicata alla presentazione, discussione e condivisione delle nuove startup Fintech che, tra innovazione e tecnologia, sfidano i servizi bancari tradizionali.

L’innovazione tecnologica sarà il tema trainante del Forum Banca 2019 e troverà particolare spazio nella filiale del futuro. Si tratta di un hub, in programma durante la seconda giornata della manifestazione, situato nell’area espositiva del forum dove verranno presentate le nuove tecnologie a disposizione delle banche. L’obiettivo è quello di permettere al pubblico di scoprire e provare le soluzioni più innovative che garantiscono un valore aggiunto per il cliente: per venire sempre più incontro alle esigenze dei partecipanti, sono previsti tour guidati alla scoperta delle tecnologie più innovative durante l’arco della giornata.

Novità di quest’anno è il consolidamento del profilo internazionale dell’iniziativa: il programma dell’evento, in lingua inglese, sarà una discussione dinamica e aperta tra banche, aziende IT / Tech e rappresentanti di FinTech di rilievo. Un’esigenza dettata dal successo delle ultime edizioni: questo concept si è, infatti, affermato come business ecosystem per il mondo Fintech in cui banche, startup e tech company presentano, discutono e condividono nuove strategie di innovazione, a livello internazionale.

L’edizione 2019 di Forum Banca proporrà i seguenti focus:

Big Tech all’assalto dei Servizi finanziari: come la digitalizzazione può supportare le banche a mantenere il Mercato.

Mobile Proximity Payments, Monetica, Blockchain: arriva la payment r-evolution. Dai servizi retail a corporate e SMEs.

Customer centricity: oltre i modelli tradizionali: phygital, new touch points, modelli ibridi, voice authentication. Quale il modello vincente?

Intelligent Automation e Robotic Process Automation: non solo back office, come ripensare la user experience?

Robot Advisor, Cognitive e Machine Learning: come migliorare la customer interation? Come integrare IT & business?

Cyber Security: qual è la morfologia del rischio it? Quali strategie e modelli? Simulazioni di attacchi? Come difendersi?

Big Data & Analytics: dalla qualità all’analisi del dato. Il Self service analytics è il futuro?

Infrastructure Modernization & Cloud: come incremenatre l’efficienza interna e il time to market?

Cultura digitale: quali resistenze al reskilling? Il bancario 2020.

Bank as a Platform e PSD2: un anno e mezzo dopo – cosa prevedono i regolamenti attuativi? Quali i nuovi modelli di revenue generation.

Fintech Revolution: come sta evolvendo l’ecosistema? Nuovi attori …nuove sinergie.

Confermata la presenza, tra gli speaker del Fintech Smart Village, di Ghela Boskovich, fondatrice di FemTechGlobal ™, una rete dedicata a sfidare lo status quo e migliorare l’inclusione e la diversità nei servizi finanziari. Inoltre, FemTechGlobal ™ – nominata da Bbva tra le “Women leading the way in Fintech” nel 2017 e nella top 50 degli influencer regtech da planet compliance nel 2017 e 2018 – sponsorizza l’annuale “Women in tech”, banking technology award. Il Fintech Smart Village è patrocinato da Assofintech.