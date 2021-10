Forum Banca 2021: oggi pomeriggio e domani i protagonisti del mondo bancario a confronto su digitalizzazione

Oggi pomeriggio prenderà il via la quattordicesima edizione di Forum Banca, quest’anno in formato ibrido, con l’Executive Summit (Invitation Only Session) che approfondirà il tema “Post – pandemic evolution: oltre la trasformazione digitale, verso la finanza sostenibile”.

L’evento proseguirà nell’intera giornata di domani con la main conference che sarà introdotta dalla Sessione Plenaria con focus su “New Inspiring Bank: Responsible, Resilient and Innovative”.

Sono 700 i partecipanti attesi, di cui oltre 300 banche, e saranno presenti circa 100 speaker, italiani e stranieri, e 15 fintech innovative.

Tra i diversi partner che patrocinano l’evento, si segnala la presenza di AssoFintech, in rappresentanza degli oltre 150 associati dell’ecosistema fintech e insurtech italiano: con la sua presenza, l’associazione dimostra una grande attenzione nei confronti dei temi trattati non solo a livello di innovazione ma anche in ambito più macro e industriale.

La digitalizzazione è il filo conduttore del Forum, che indaga il mondo bancario da diversi punti di vista e che mette a confronto keynote speaker del settore, tra cui:

Giovanni Sabatini – direttore generale ABI

Massimo Doris – amministratore delegato Banca Mediolanum

Giuseppe Castagna – ceo Banco BPM

Roberto Parazzini – ceo Deutsche Bank Italia

Marco Marazia – direttore generale & co-founder Banca Widiba

Mauro Pastore – direttore generale Iccrea Banca

Emiliano Rantucci – amministratore delegato Avanade Italy

Danilo Cattaneo – amministratore delegato InfoCert

Forum Banca, hub di incontro sullo sviluppo delle strategie e delle tecnologie del settore finanziario, è organizzato e ideato da IKN Italy.

L’evento propone una diretta streaming di 25 ore.

Per informazioni e aggiornamenti sul programma: https://www.forumbanca.com