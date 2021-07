Forum Banca: Fintech Smart Experience, il 5 ottobre a Milano

In occasione della quattordicesima edizione di Forum Banca, il prossimo 5 ottobre a Milano, si terrà la Fintech Smart Experience, un’opportunità di confronto con le fintech più innovative del mercato che ad oggi rappresentano il vero abilitatore tecnologico per rispondere alle esigenze del cliente finale.

L’iniziativa sarà dedicata a “New fintech eco-system: expanding the bridge between consumer and financial institutions”.

“Dal profilo internazionale, si è affermato come business ecosystem del settore: il nuovo assetto di rapporti tra fintech e Forum Banca ha ridisegnato il panorama finanziario, spingendo a una maggiore collaborazione tra gli istituti di credito e le nuove realtà innovative – spiega una nota degli organizzatori -. La sessione tematica dedicata, in programma il pomeriggio del 5 ottobre, vedrà un confronto vivace tra banche, aziende it / tech e rappresentanti di fintech di rilievo”.

Non mancheranno analisi live dei massimi esperi del settore, come:

Fabrizio Villani , co-founder and head of growth Fintastico.com ;

, co-founder and head of growth ; Alessandro Negri della Torre , founder Lx20 Law Firm ;

, founder ; Riccardo Pasotti , senior advisor Supernovae Labs ;

, senior advisor ; Angelo D’Alessandro, founder & ceo Bella Loves me.

I temi più rilevanti che saranno trattati nel dibattito sono:

Payments evolution – impact of de-materialization following the Covid movement restrictions. Solutions, technologies, market trends

Con il lockdown i consumers hanno fatto ricorso a metodi di pagamento sempre più contactless, senza carta e senza contanti. Questo ha dato un ulteriore impulso ai pagamenti in tempo reale attraverso nuovi canali, andando a ridisegnare il rapporto tra Banche e Assicurazioni con i propri clienti e ricollocandolo in uno scenario di ridotti touchpoint fisici. New Digital Customer engagement: how to reduce the distance between the customer and the bank and personalize the customer experience

Con un target sempre più profilato e raggiungibile in digitale, i nuovi canali diventano i mezzi più naturali con cui instaurare un rapporto con i clienti e aiutarli durante tutta l’esperienza. Stabilire e mantenere fiducia sono due key words all’interno della customer-centricity. Banking as a Service & Embedded Finance – How will fintech innovation help financial institutions to fully figure out how their open banking setups will look in terms of technology, products, branding, and tech

Le banche stanno aprendo le proprie infrastrutture IT, ma devono cercare di collaborare attivamente per avere successo e trarre vantaggio da un’enorme massa di dati comportamentali dei consumatori. Il marketing finanziario alla sfida cookieless

Con l’annuncio di Google si apre una nuova sfida per il marketing delle aziende. Infatti, entro il 2022 tutti i cookie di terze parti saranno eliminati dal browser Chrome. Come cambierà il modo di fare advertising? New regulations and recommendations: focus sulla nuova normativa europea sul crowfunding e aggiornamenti dalla Sandbox italiana

In uno scenario di mercato sempre più resiliente è utile riflettere sull’attuale status della regolamentazione bancaria e finanziaria in Italia. Quali sono gli aggiornamenti relativi alla disciplina del crowdfunding? E quali sono gli sviluppi della Sandbox italiana? Quali nuove normative verranno introdotte per regolamentare ulteriormente il rapido sviluppo della fintech, mantenendo sempre elevati standard di sicurezza?

In occasione del Fintech Smart Experience, il partecipante avrà l’opportunità di entrare in contatto con fintech founder, investitori, imprenditori, ceo, cco, risk manager, data security officer, innovation manager, responsabili partnership di istituti finanziari e tutti coloro che sono interessati al mondo fintech.