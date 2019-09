Forum Banca, pochi giorni al via della XII edizione

Mancano ormai pochi giorni all’avvio della XII edizione del Forum Banca, evento di riferimento del mondo bancario ideato e organizzato da Ikn Italy, in programma il 30 settembre e il 1° ottobre a Milano, al Nh Milano Congress Centre.

Il tema trainante di questa edizione sarà l’innovazione tecnologica. Più di 83 speaker che si alterneranno sul palco per confrontarsi su argomenti come customer engagement e digital transformation, intelligenza artificiale, cyber risk ed Rpa. Un panel di elevata qualità che vede coinvolti anche relatori di rilievo internazionale.

Durante la seconda giornata della manifestazione grande importanza sarà riservata alla “Filiale del futuro”, un hub situato nell’area espositiva del forum dove verranno presentate le nuove tecnologie a disposizione delle banche. L’obiettivo è quello di permettere al pubblico di scoprire e provare le soluzioni più innovative che garantiscono un valore aggiunto per il cliente: per venire sempre più incontro alle esigenze dei partecipanti, sono previsti tour guidati alla scoperta delle tecnologie più innovative durante l’arco della giornata.

Inoltre, Forum Banca per il terzo anno ospita un’area interamente dedicata alla presentazione, discussione e condivisione delle nuove startup fintech che, tra innovazione e tecnologia, stanno sfidando i servizi bancari tradizionali. Dopo il successo delle ultime edizioni, Fintech Smart Village si è affermato come Business Ecosystem per il mondo Fintech in cui banche, start-up e aziende tecnologiche presentano, discutono e condividono nuove strategie di innovazione. I dibattiti in programma al Fintech Smart Village si svolgeranno in inglese.