Forum per la Finanza Sostenibile: dall’11 al 25 novembre la decima edizione della Settimana SRI

Si terrà dall’11 al 25 novembre la decima edizione della Settimana Sri (investimento sostenibile e responsabile, dall’inglese sustainable and responsible investment), una delle principali iniziative in Italia dedicate all’investimento sostenibile e responsabile. La rassegna è organizzata dal Forum per la Finanza Sostenibile, che quest’anno celebra i 20 anni di attività.

Le conferenze in calendario si svolgeranno a Milano, Roma, Napoli e saranno trasmesse in diretta streaming. Inoltre, sono previsti quattro webinar e una rassegna culturale. Tutti gli eventi sono promossi dal Forum in collaborazione con importanti organizzazioni associate o partner e coinvolgeranno relatori di alto profilo del settore finanziario, imprenditoriale e del mondo accademico.

Il calendario della Settimana Sri 2021

Giovedì 11 nov 2021 Ore 10:00-12:30

Finanza sostenibile in tempo di crisi: la percezione dei risparmiatori

Promosso da Forum per la Finanza Sostenibile

In collaborazione con Bva Doxa

Con il sostegno di Etica Sgr, J.P. Morgan Asset Management, Natixis Investment Managers, Sella Sgr

Venerdì 12 nov 2021 Ore 10:00-11:45

The EU taxonomy as a transition tool: implications and opportunities for companies and investors

Evento in inglese

Promosso da Forum per la Finanza Sostenibile

Lunedì 15 nov 2021 Ore 15:00-16:30

Una panoramica sugli investimenti sostenibili in Italia

Promosso da Forum per la Finanza Sostenibile

In collaborazione con Abi, Anasf, Assogestioni, Borsa Italiana, Eticanews, Mondoinstitutional, Morningstar, Vigeo Eiris

Martedì 16 nov 2021 Ore 09:00-18:00

Salone SRI: The importance of being ESG. Finance looking for ESG identity

Promosso da Eticanews

Partner istituzionali Forum per la Finanza Sostenibile, Aifi, Aipb, Anasf, Assofondipensione, Assoprevidenza, CfA Society Italy, Efpa

Mercoledì 17 nov 2021 Ore 10:00-12:30

Pmi italiane e rendicontazione di sostenibilità

Promosso da Forum per la Finanza Sostenibile

In collaborazione con Altis Università Cattolica

Con il sostegno di Bper Banca, Generali Investments, Intesa Sanpaolo

Giovedì 18 nov 2021 Ore 11:00-12:30

La finanza sostenibile alla prova del Covid-19

Promosso da Forum per la Finanza Sostenibile

In collaborazione con Accademia Italiana per la Finanza Sostenibile

Giovedì 18 nov 2021 Ore 17:30-19:30

Sostenibilità e tecnologia per la rigenerazione degli ecosistemi. There is no Plan(et) B

Promosso da Global Thinking Foundation

Venerdì 19 nov 2021 Ore 09:30-13:00

Methodologies and tools to evaluate the financial impact of climate-related risks and opportunities

Evento in inglese

Promosso da Fondazione Eni Enrico Mattei

In collaborazione con Forum per la Finanza Sostenibile

Lunedì 22 nov 2021 Ore 15:00-18:00

Innovazione d’impresa e finanza sostenibile: leve per la transizione Esg

Promosso da Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Martedì 23 nov 2021 Ore 10:00-12:30

Le politiche di investimento sostenibile e responsabile degli investitori previdenziali italiani

Promosso da Forum per la Finanza Sostenibile

In collaborazione con Mefop e MondoInstitutional

Con il sostegno di Axa Investment Managers, Dpam, Pictet Asset Management, Vigeo Eiris

Martedì 23 nov 2021 Ore 15:00-17:00

Finanza sostenibile e Terzo Settore

Evento conclusivo della 3a edizione di Cantieri Viceversa

Promosso da Forum Nazionale del Terzo Settore e Forum per la Finanza Sostenibile

Mercoledì 24 nov 2021 Ore 10:00-12:30

Le politiche di investimento sostenibile e responsabile delle fondazioni di origine bancaria

Promosso da Forum per la Finanza Sostenibile

In collaborazione con Acri e MondoInstitutional

Con il sostegno di Blackrock, Dpam, Etica Sgr, Natixis Investment Managers

Giovedì 25 nov 2021 Ore 10:00-12:30

I 20 anni del Forum: passato, presente e futuro della finanza sostenibile

Promosso da Forum per la Finanza Sostenibile