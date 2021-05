Frimm: fatturato radddoppiato e utile triplicato nel 2020

Frimm ha chiuso il 2020 con un fatturato più che raddoppiato e un utile triplicato rispetto al 2019: 20 milioni di euro il primo e quasi 3 milioni il secondo. Lo rende noto l’azienda, che lo scorso anno ha festeggiato i suoi primi 20 anni di attività nel settore immobiliare.

L’assemblea dei soci del gruppo Frimm, riunitasi l’11 maggio a Roma, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, con dati estremamente positivi e in forte aumento rispetto al fatturato di 7 milioni del 2019.

“Gli investimenti fatti negli ultimi anni sul nostro modello di business stanno dando i frutti sperati e siamo in perfetta linea con il piano industriale quinquennale approvato – ha affermato il presidente Roberto Barbato -. Questa crescita è dovuta proprio al modello di sharing incentrato sul nostro sistema mls. Siamo noi i primi a credere nella forza della collaborazione tra i professionisti del real estate e la divisione Frimm Real Estate Investing ne è la prova perché i nostri investimenti portano nuovi complessi residenziali, riqualificazione urbana e agenti immobiliari sempre più preparati e professionali”.

Nella stessa sede l’assemblea dei soci ha deliberato l’attribuzione di un dividendo pari a 200.000 euro che sarà distribuito entro il prossimo mese di luglio.

Oltre alle note positive, l’assemblea ha sottolineato anche una dolorosa assenza: nei primi mesi del 2021 è venuto a mancare il presidente del collegio sindacale Ernesto Santaniello. “Una risorsa che negli ultimi anni si è dimostrata un valore inestimabile per l’intera compagine aziendale – ha affermato Giuseppe Manzo, ad del gruppo, visibilmente commosso -. È stata una grande perdita per la nostra azienda. Sono onorato di aver potuto apprezzare la sua professionalità e le sue competenze in questi anni. È spesso stato un faro che mi ha guidato con sapienza in momenti di incertezza”.

È stato quindi nominato il nuovo presidente del collegio sindacale: Gianluca Piredda, professionista di grandi capacità che vanta un invidiabile curriculum. Infine, i membri del consiglio d’amministrazione sono stati tutti riconfermati: Roberto Barbato (presidente), Vincenzo Vivo (vice presidente) e Giuseppe Manzo (ad). Ai consiglieri del cda, Giuseppe Giamundo, Nello De Gregorio e Paolo Ulpiani, si è poi aggiunto il ventottenne Carlo Barbato.