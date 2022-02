Frimm: al via partnership con Mike Ferry Italy per formazione agenti immobiliari

Frimm e Mike Ferry Italy hanno annunciato oggi una partnership con l’obiettivo formare gli agenti immobiliari e i broker di agenzia. La collaborazione coinvolgerà i punti di forza delle due aziende: da un lato, l’esperienza ventennale di Frimm su Mls Agent Re, il sistema di sharing immobiliare di Frimm, e metodo di collaborazione nella compravendita immobiliare; dall’altro, l’esperienza ultra decennale nel coaching di Mike Ferry Italy (Mfi), emanazione nazionale della società statunitense Mike Ferry Organization.

Nello specifico, l’intesa prevede:

la creazione, su tecnologia Mls Agent Re di una piattaforma Mls ad hoc per tutti i clienti di Mike Ferry Italy, ai quali sarà riconosciuto uno sconto del 20% rispetto al listino proposto da Frimm; la partecipazione di Mike Ferry Italy alla formazione nazionale delle reti Frimm e Replat, i franchising immobiliari del gruppo tramite 5 seminari esclusivi (2 incontri a Roma, 1 a Milano, 1 a Napoli e 1 a Palermo); la possibilità per i componenti delle 365 agenzie affiliate ai brand Frimm e Replat di partecipare a tutti i corsi organizzati da Mfi, compresi i seminari in presenza con Mike Ferry, celebre formatore immobiliare, con interessanti agevolazioni.

“Questa partnership nasce dall’analisi del mercato in cui si trovano ad operare, oggi, gli agenti immobiliari – spiega Maria Laura Tresoldi, responsabile sviluppo rete franchising e consulenza del settore digital di Frimm e fautrice dell’accordo -. Un’analisi che, nonostante l’incremento delle compravendite residenziali, vede l’agente immobiliare affrontare quotidianamente tre sfide: acquisire incarichi di vendita in esclusiva con l’adeguata provvigione, fidelizzare il cliente e far crescere il proprio fatturato costantemente, in qualsiasi situazione di mercato. Il gruppo Frimm, con il suo metodo e la sua piattaforma Mls Agent Re, e Mike Ferry Italy con le sue specializzazioni sull’acquisizione e sulla gestione del cliente, forniscono soluzioni, servizi e strumenti per vincere queste sfide”.

Mike Ferry Italy, dal canto suo, si dichiara “orgogliosa di annunciare quest’oggi la nascita di un’importante sinergia che promette di mettere a disposizione degli agenti e broker immobiliari della rete Frimm i servizi di coaching e formazione immobiliare di comprovata efficacia che sono il frutto di ormai quasi mezzo secolo di utilizzo in tutto il mondo“. E nel comunicato congiunto aggiunge che finalmente si potrà pensare di avere su tutto il territorio nazionale “un’unica piattaforma di condivisione degli immobili, a vantaggio di tutti gli interessati: venditori, acquirenti, agenti e broker. Insieme a Frimm, continueremo a perseguire il nostro più importante obiettivo che rimane quello di massimizzare produttività e redditività”.