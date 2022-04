Frimm apre nuova sede di formazione a Napoli

Frimm ha aperto l’ottava sede della sua academy a Napoli, in zona Santa Lucia, sul lungomare di fronte a Castel dell’Ovo. Il progetto coinvolge le agenzie immobiliari dirette del gruppo ed è affidato al master broker Giovanni Elefante, esperto del real estate campano e di franchising immobiliare da 25 anni.

L’obiettivo del nuovo punto vendita diretto della rete in franchising di Frimm, che si aggiunge alle altre 30 agenzie immobiliari affiliate nella provincia di Napoli, è quello di diventare il punto di riferimento del territorio sia per il mercato residenziale sia per il comparto commerciale. “Perseguire questo duplice obiettivo è possibile grazie all’attenzione che il metodo Frimm mette sulla specializzazione – spiega il responsabile del progetto di formazione partenopeo -. In questa prima fase guiderò personalmente la squadra dedicata al residenziale mentre il commercial specialist Maurizio Marciano farà crescere quella dedicata agli immobili commerciali, come uffici e negozi, e industriali”.

Elefante ha già iniziato a lavorare con 10 collaboratori specializzati, presenti in agenzia con ruoli specifici. “La crescita delle aziende passa attraverso la crescita delle persone – ha aggiunto -. È il motto del nostro metodo ed è la nostra ricetta per il successo; dunque, era inevitabile partire con un team coeso e specializzato, suddiviso a seconda dei ruoli e delle attività da svolgere nel punto vendita. Ma questo è soltanto l’inizio, perché il progetto prevede, entro l’anno, l’ingresso in agenzia di 15 nuove risorse da inserire nel percorso formativo di Frimm che, di 6 mesi in 6 mesi, propone degli step di carriera ideati appositamente per creare degli agenti immobiliari preparati e, appunto, specializzati”.