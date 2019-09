Ga.Fi., inaugurata nuova sede a Roma

Giovedì 26 settembre, a Roma, in via Lucullo n. 24, è stata inaugurata la nuova sede capitolina di Ga.Fi s.c.p.a., intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia.

“Nel corso degli anni abbiamo coperto in maniera capillare l’intero territorio del Mezzogiorno, con più sedi operative tra Campania, Calabria e Puglia, ‘esportando’ con successo il ‘Modello Ga.Fi.’ e valorizzando il criterio dell’interregionalità – ha sottolineato il presidente Rosario Caputo -. L’inaugurazione della nuova sede di Roma rientra nell’ambito di un piano industriale ambizioso che abbiamo messo a punto per sostenere la nostra continua crescita. Cda da un lato e management dall’altro stanno profondendo il massimo sforzo affinché Ga.Fi. possa confermarsi quotidianamente quale concreto, oltre che affidabile riferimento per le Pmi operanti su tutto il territorio nazionale”.

“La ragguardevole crescita dimensionale ed operativa registrata nell’ultimo triennio è per noi motivo di orgoglio ma, al tempo stesso, ci impone il mantenimento di elevati standard qualitativi ad ogni livello – ha aggiunto Michele Izzo, direttore generale di Ga.Fi. -. I nuovi uffici romani sono concepiti proprio per venire incontro alle mutate esigenze e per affrontare al meglio le sfide che il mercato delle garanzie e del credito in generale ci impone”.