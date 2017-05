Ga.Fi, nel 2016 affidamenti garantiti in aumento del 2%

di

Nel corso del 2016 Ga.Fi, Garanzia Fidi Scpa, ha confermato gli obiettivi del piano strategico e ha incrementato l’attività di garanzia con una particolare attenzione alla propria solidità patrimoniale e al presidio dei rischi, mantenendo un coefficiente di solvibilità pari al 14,46% a fronte di un minimo richiesto dall’autorità di vigilanza del 6%.

Nella sua relazione, il presidente Rosario Caputo ha illustrato l’attività svolta a favore delle imprese, evidenziando che Ga.Fi. ha migliorato la propria leadership tra gliintermediari finanziari erogatori di garanzie del Mezzogiorno, con un allargamento della quota di mercato, conseguendo, al 31.12.2016, le seguenti performance: gli affidamenti garantiti ammontano a oltre 180 milioni con un incremento del 2% rispetto all’anno precedente e un indice di copertura in controgaranzia pari al 74%; le richieste accolte sono state n. 1.760 con un aumento del 9% di quelle del 2015; il margine di intermediazione migliora dell’8% rispetto al precedente anno; le garanzie deteriorate lorde si attestano al 18,98% e migliorano rispetto al 19,04% dello scorso anno, mentre quelle nette sono pari al 5,5% del totale dei rischi con un indice di copertura del 61,5%.

Inoltre Ga.Fi ha consolidato la sua presenza in Puglia, grazie a un importante protocollo d’intesa stipulato con Cofidi Lecce, presieduto da Antonio Cavallo. Ga.Fi è ora operativa nel capoluogo salentino, in via Cicolella 3, con la terza sede pugliese, che si aggiunge alle altre due di Bari e Foggia.

“Per il 2017 – ha sottolineato il presidente Rosario Caputo – i nostri programmi di crescita sono confermati dal nuovo piano industriale presentato ai soci, prevedendo la crescita della struttura organizzativa che sarà così in grado di ampliare la propria operatività e presenza territoriale, al fine di cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato per continuare a offrire un valido servizio specializzato alle imprese associate. La nuova sede di Lecce conferma la volontà di Ga.Fi. di consolidare la propria rete distributiva presente in Campania e Puglia, così come cercheremo di allargare la nostra operatività ad altri territori nazionali”.

