Ga.Fi., nominato il nuovo cda

Si è svolta martedì 11 luglio l’assemblea dei soci di (Garanzia Fidi s.c.p.a.), la prima dopo la fusione con Crc.

L’assemblea ha provveduto alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione per il prossimo triennio, che risulta composto da: Rosario Caputo, Vittorio Genna, Eugenio Basile, Fabio De Felice, Salvatore Del Monaco, Giuseppe Di Gennaro, Catello Ianniciello, Angela Russo, Stefano Russo, Carlo Varricchio.

Il collegio sindacale è invece composto da: Massimo Cortucci, presidente, Mauro Mastroianni e Domenico Ricciardi sindaci effettivi, nonché da Claudio Fogliano e Andrea De Rosa supplenti. Confermato Caputo presidente ed eletto Vittorio Genna vicepresidente.

“La fusione – ha sottolineato Caputo – determina una dimensione operativa maggiore, che consentirà a Ga.Fi. di ottimizzare le risorse patrimoniali, umane e relazionali acquisite, salvaguardando il radicamento territoriale posto a base della identità storica dei due confidi. Inoltre, abbiamo programmi ambiziosi e di grande respiro, che faranno di Ga.Fi. uno strumento indispensabile per le nostre Pmi e per lo sviluppo del territorio. Ma non basta. Dobbiamo riuscire a creare un vero sistema sinergico tra imprese, banche e istituzioni per contribuire, ciascuno con le proprie competenze, alla crescita economica del Mezzogiorno e sono sicuro che questo CdA – così autorevole – saprà cogliere tutti i segnali in tal senso per raggiungere gli obiettivi individuati”.

