Gabetti sigla accordo con Moon Energy per ampliare servizi delle società del gruppo

Il gruppo Gabetti ha sottoscritto un accordo con Moon Energy, società operante nel settore dell’energia, per fornire nelle agenzie in franchising Gabetti, Grimaldi e Professionecasa consulenza e servizi legati alla somministrazione di luce, gas e prodotti complementari, con un portale dedicato; il servizio verrà inoltre esteso alle altre società del gruppo come Gabetti Home Value, Santandrea, Gabetti Lab, Monety, Abaco e Patrigest.

Moon Energy è una piattaforma distributiva alternativa di prodotti e servizi legati al mondo delle utilities, con la selezione e verifica costante delle società del mercato libero come Duferco Energia, Made in Energy e Iren, offre fornitura di luce, gas, telecomunicazioni e prodotti affini, con l’implementazione di soluzioni configurabili b2b e b2c. La piattaforma consente l’attivazione e la gestione, in autonomia, delle utenze di luce e gas da parte degli agenti immobiliari e amministratori di condominio e potrà essere estesa ad altre categorie professionali affini al settore.

“Per ampliare il nostro business e far crescere l’azienda abbiamo sviluppato una struttura che potesse articolarsi e diffondersi sul territorio nazionale con una piattaforma distributiva on line i cui utenti partner operano in spazi fisici – commenta Paolo Perrone, direttore generale di Moon Energy -. L’obiettivo a cui tendiamo è garantire una presenza fisica e digitale arricchendo e semplificando l’attività dell’agente immobiliare”.

“Per il gruppo si tratta di un accordo fondamentale, in un ambito che sta acquisendo sempre più importanza – dichiara Marco Speretta, direttore generale del gruppo Gabetti -. Per il nostro modello d’agenzia e di consulenza rappresenta la possibilità di ampliare i servizi offerti: per l’agente immobiliare si tratta di un aiuto concreto a valore aggiunto, mentre per il cliente dell’agenzia è un servizio addizionale che lo solleva da tutte le pratiche burocratiche, affidandosi a una consulenza dedicata sia per la scelta della migliore soluzione sia per la parte amministrativa, il tutto guidato da un professionista del settore”.