Gabetti: nei primi 9 mesi del 2021 ricavi più che triplicati rispetto al 2020

Il consiglio di amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A., riunitosi ieri sotto la presidenza di Fabrizio Prete, ha approvato i dati consolidati al 30 settembre 2021, che evidenziano un Ebitda dell’attività servizi pari a 15,6 milioni di euro, in forte crescita rispetto ai 3,6 milioni di euro dello stesso periodo del 2020.

Nei primi 9 mesi sono risultati in crescita i ricavi di entrambe le linee di business agency e corporate services e real estate network services, in particolare del real estate network services grazie soprattutto all’andamento di Gabetti Lab che opera nel settore delle riqualificazioni energetiche (Superbonus 110%), i cui ricavi sono passati da euro 7,6 milioni di settembre 2020 a euro 86,8 milioni di settembre 2021.

In forte recupero risulta l’agency diretta, rallentata dalla pandemia nel 2020, con ricavi che nei primi 9 mesi del 2021 sono quasi raddoppiati (+80%).

Tutti i settori sono positivi e in crescita, sia a livello di ricavi sia a livello di marginalità con il Gruppo che registra al 30 settembre 2021 un Ebit pari a euro 10,8 milioni, in netta crescita e in turnaround rispetto al 30 settembre 2020 pari a euro -0,6 milioni.

Al 30 settembre 2021 il risultato lordo del gruppo Gabetti è stato pari a euro 5,8 milioni (già considerati gli utili di competenza di terzi per euro 4,8 milioni), in netto miglioramento e in turnaround rispetto alla perdita di euro 1,2 milioni del 30 settembre 2020.

L’indebitamento finanziario netto “effettivo”, senza considerare l’effetto Ifrs 16, è pari a euro 2,7 milioni, in miglioramento di euro 1,1 milioni rispetto a euro 3,8 milioni del 31 dicembre 2020.

“Continuano anche nel terzo quarter gli ottimi risultati del gruppo con i ricavi complessivamente pari a 135,8 milioni di euro, più che triplicati se confrontati con il 30 settembre 2020 e un Ebitda servizi di 15,6 milioni di euro pari ad oltre quattro volte l’Ebitda dei primi nove mesi del 2020. Sicuramente sui risultati dei primi 9 mesi del 2021 hanno inciso positivamente le performance di Gabetti Lab, in ogni caso anche senza tale effetto il risultato sarebbe stato in deciso miglioramento rispetto a settembre 2020”, ha dichiarato Fabrizio Prete, presidente del gruppo, commentando i dati consolidati al 30 settembre 2021 di Gabetti Property Solutions.

“Prosegue la crescita dei nostri ricavi in entrambe le linee di business Agency e Corporate Services e Real Estate Network Services – ha commentato l’amministratore delegato Roberto Busso -. Grazie al marcato aumento nei ricavi di Patrigest (+62%), all’ulteriore incremento dei volumi di Abaco Team (+14%) e ai proventi quasi raddoppiati dell’Agency diretta: Santandrea +66%, corporate +70%, portfolio management +31% e Gabetti Home Value +129%”.

“Sono molto soddisfatto dei risultati – ha aggiunto Marco Speretta, direttore generale del gruppo -. Abbiamo consolidato la qualità delle nostre reti Gabetti, Grimaldi e Professionecasa, raggiungendo 1.226 contratti di cui 74 nuovi. Per le reti tecniche coordinate da Gabetti Lab, Gabetti Condominio conta 329 affiliati e Gabetti Tec ha raggiunto 822 tecnici, professionisti e imprese. In forte crescita anche Monety con la mediazione creditizia: con 150 mediatori del credito ha prodotto ricavi per segnalazione pari a euro 6 milioni, quasi raddoppiati rispetto a euro 3,4 milioni del 30 settembre 2020”.