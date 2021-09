Gabetti: immobili di pregio, prezzi stabili nel I semestre 2021. A Milano su dell’1,6%

“In generale, il primo semestre di quest’anno ha registrato nelle maggiori città italiane, a partire da Milano e Roma, un andamento positivo per il mercato delle residenze di pregio, con un effetto contenuto dei vari lockdown locali, così come viene confermato dalle vendite di Santandrea Luxury Houses che nel primo semestre dell’anno ha messo a segno il migliore risultato degli ultimi 5 anni”. Così Fabio Guglielmi, consigliere delegato Gabetti Agency e responsabile Santandrea, riassume i risultati del report mercato residenziale di pregio redatto dall’ufficio studi Gabetti, su dati Santandrea Luxury Houses, divisione del gruppo dedicata al segmento luxury.

“Sono tre i fattori che hanno dato impulso alle compravendite nel settore: innanzitutto il mercato ha beneficiato degli acquisti che inevitabilmente sono stati posticipati, soprattutto nel 2020, a causa dell’emergenza sanitaria e del blocco degli spostamenti – prosegue Guglielmi -. Inoltre, proprio la permanenza forzata nelle abitazioni, ha fatto emergere una maggiore consapevolezza nei confronti della propria residenza, evidenziandone il valore ma anche i punti deboli, alimentando di conseguenza nuove esigenze abitative prima sottovalutate o nemmeno considerate e, pertanto, suscitando il desiderio di cambiare casa. Infine, sicuramente i bonus fiscali, in primis l’Ecobonus 110%, hanno dato un impulso non da poco al mercato, permettendo di comperare una casa e di ristrutturarla recuperando parte delle spese e, al tempo stesso, valorizzando anche l’intero immobile”.

Il primo semestre dell’anno ha visto un andamento positivo per le residenze di pregio, con un impatto contenuto dei lockdown. Per quanto riguarda i prezzi, si è avuta una lieve crescita per Milano (+1,6%), stabilità per Roma, Genova e Firenze. Lievi flessioni a Napoli e Torino. I tempi medi di vendita sono intorno ai 4-6 mesi per Milano, 5-6 mesi a Genova, 4-5 a Torino, 6-7 mesi per Firenze 6-7 a Napoli e 6-8 mesi a Roma. Gli sconti in sede di chiusura delle trattative sono intorno al 9-10% per Milano, Roma, Genova e Firenze; lievemente più bassi a Torino (7%) e più elevati a Napoli (13%).

Le componenti della domanda tra acquisto e locazione hanno visto dinamiche differenti. In generale, si rileva una prevalenza di domanda in acquisto (mediamente il 70%) a fronte del 30% di richieste di soluzioni in affitto.

La finalità di acquisto prevalente di una residenza di pregio, nelle città monitorate, risulta quella della sostituzione in ottica migliorativa della propria abitazione, coprendo mediamente il 45% delle richieste, rispetto a quella del primo acquisto (36%). La componente di investimento, che ha visto un rallentamento dovuto alla pandemia, rappresenta una quota meno rilevante, nell’ordine del 19% dei casi.

Per quanto riguarda le dotazioni, nel primo semestre del 2021, il piano alto e la terrazza si confermano i due principali elementi che contraddistinguono le richieste di residenze di pregio. Dal 2020, oltre a ribadire l’esigenza di avere il terrazzo, la presenza del giardino è passata in terza posizione tra gli elementi più domandati. La presenza del box auto rimane molto importante, anche se in lieve riduzione. Si conferma richiesto a Genova e Napoli, Roma e Torino, mentre è meno domandato a Milano e Firenze.

La richiesta di uno spazio dedicato come studio di lavoro, o per studiare, si è maggiormente evidenziata in funzione di questo nuovo modello di lavorare e/o studiare da casa, va da sé che potrebbe consolidarsi nel tempo, se il modello smart working dovesse perdurare.

“Emerge un ulteriore elemento di positività, che è una novità per il mercato immobiliare di pregio: questa volta la ripresa non è trainata da poche grandi città, ma di fatto è ripartito l’intero Paese. L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha indotto gli italiani a muoversi per le vacanze prevalentemente all’interno del nostro Paese, con un indiscusso beneficio: la riscoperta della bellezza dell’Italia e la sua valorizzazione, premiando luoghi altrettanto belli, ma non famosi come quelli tradizionalmente blasonati. Così nuove aree e località del nostro territorio potrebbero potenzialmente diventare luxury grazie proprio al ritorno del turismo domestico” conclude Guglielmi.

Milano

Nel corso del primo semestre del 2021, Brera, il Centro Storico e la zona Magenta si confermano ancora tra le più dinamiche con domanda, compravendite e prezzi in crescita. Stabile la domanda per le zone Palestro–Duse e Quadrilatero. Per quanto riguarda l’offerta, a eccezione della zona Palestro–Duse che mostra stabilità, la disponibilità di immobili risulta in crescita. Per quanto riguarda i prezzi, si è riscontrato un lieve aumento rispetto alla precedente rilevazione (+1,6%).

Con riferimento agli immobili usati, lo sconto medio si è attestato intorno al 9,6% in lieve calo rispetto a quanto registrato nel semestre precedente, con lievi differenze tra le varie zone. Per quanto concerne i tempi medi di vendita, la media è di 4-6 mesi, in lieve calo rispetto al semestre precedente: abbiamo tempi più rapidi per Brera e Magenta-Pagano-Castello (3-4 mesi), mentre nel Centro Storico si attestano sui 3-5 mesi. Tempistiche relativamente più dilatate per le altre zone, che si attestano a 6-8 mesi.

Le metrature più ricercate sono quelle intorno ai 180 mq e con almeno tre camere da letto. La clientela si è orientata prevalentemente verso soluzioni nuove o ristrutturate con spazi aperti vivibili, come terrazze o ampi balconi e dotate di box/posto auto.

Roma

A Roma, nel corso del primo semestre del 2021, la domanda è risultata stabile ad eccezione delle zone di Salario Trieste e Trastevere dove si è registrato un lieve aumento. Anche l’offerta in vendita è risultata complessivamente stabile, così come i prezzi. Il divario medio tra prezzo richiesto e prezzo effettivo, per immobili usati, è stato pari al 10%, mentre i tempi medi di vendita, intorno ai 9 mesi, variano da un minimo di 6 a un massimo di 12 mesi. Le zone Parioli, il Centro Storico, Prati e Trieste sono le preferite. Le unità immobiliari più ricercate sono state quelle intorno ai 150 mq e dotate di almeno tre camere da letto. Privilegiate le soluzioni già ristrutturate. Tra le dotazioni di maggiore appeal: posto auto/box e terrazza.

Torino

A Torino, nel primo semestre del 2021, la domanda di acquisto ha presentato andamenti differenti nelle diverse zone: in aumento la zona Crocetta, via Roma, Piazza Solferino, Piazza Gran Madre, Cit Turin e limitrofe. Stabile nel Quadrilatero, via Pietro Micca e la Precollina; in calo la zona Corso Massimo D’Azeglio. Ad eccezione delle zone di Cit Turin e del Quadrilatero, Pietro Micca e Piazza Solferino, che hanno visto un lieve calo, i prezzi sono rimasti complessivamente stabili. I tempi medi di vendita si sono attestati nel primo semestre 2021 su una media di 4-5 mesi, con una scontistica media applicata in sede di chiusura della trattativa dal prezzo di richiesta del 7%. Di maggiore appeal la presenza della terrazza, il posto auto e i piani alti. Le soluzioni più richieste hanno metrature intorno ai 150-180 mq e 2 camere da letto. Tra le zone più domandate Quadrilatero, l’area di Via Roma, Piazza della Gran Madre e le vie circostanti.

Genova

A Genova cresce la domanda in zona Albaro e Carignano, Nervi, Quinto, Quarto. Stabile la domanda nei quartieri Centro e Castelletto. I prezzi sono stabili a livello complessivo, mentre i tempi medi di vendita si sono attestati su una media di 5-6 mesi, con una scontistica media applicata in sede di chiusura della trattativa dal prezzo di richiesta del 9%.

Nel mercato di Genova è molto importante, oltre al box, la presenza della terrazza, in particolare con vista mare o del giardino privato. Le soluzioni più richieste hanno metrature intorno ai 150 – 200 mq e 2-3 camere da letto. Tra le zone più domandate si segnalano Albaro, Carignano e Quarto.

Firenze

A Firenze si è confermata una domanda di acquisto in crescita per Piazzale Michelangelo (Bellosguardo, Volta e Salviatino), Lungarni e Prima collina. In particolare, quest’ultima ha visto una maggiore richiesta, scaturita nel periodo di lockdown, di soluzioni ampie e dotate di giardino. Le compravendite sono risultate stabili, con crescite per Piazzale Michelangelo e Prima Collina.

I tempi medi di vendita si sono attestati su una media di 6-7 mesi, mentre gli sconti in fase di chiusura della trattativa dal prezzo di richiesta sono mediamente intorno al 9%. Si prediligono gli appartamenti nuovi/ristrutturati o in buono stato all’interno di palazzi d’epoca o contesti prestigiosi mediamente di circa 150-200 mq e 3 camere da letto.

Napoli

A Napoli, nell’ambito dei quartieri più esclusivi, è stabile la domanda a Posillipo, in aumento a Chiaia e Vomero. L’andamento dei prezzi risulta in lieve calo rispetto al semestre precedente. I tempi medi di vendita sono su una media di 6-7 mesi, ma con differenze: siamo a 4-5 mesi per il Vomero, 8 mesi per Chiaia e Posillipo. Gli sconti in fase di chiusura della trattativa dal prezzo richiesto sono intorno al 13%.

Napoli ha visto una maggiore richiesta per appartamenti nuovi o ristrutturati, con metrature intorno ai 130 mq e 3 camere da letto. Di particolare interesse si confermano le soluzioni dotate di posto auto e terrazza, prevalentemente situate nella zona del Vomero (Piazza Vanvitelli, via Scarlatti, via Luca Giordano). Si segnalano anche Via dei Mille in zona Chiaia, e Via Manzoni in zona Posillipo.